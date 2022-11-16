Как искать пропавшего без вести родного человека? Истории женщин, не теряющих надежды

Война может поместить человека в статическое чувство неопределенности. И хуже всего, если такое состояние усиливает другая трагедия: любимый человек, находящийся в зоне боевых действий, пропал без вести. Что делать в таком случае и куда обращаться, рассказали женщины, которые так же разыскивали своих мужей.

Лилия Лукьянюк ищет своего мужа еще с июня. После 24 февраля его вместе с собратьями перебросили на Луганское направление. В последний раз ее Дмитрий выходил на связь 16 июня: написал SMS, что их везут в Лисичанск.

Впоследствии жене бойца пришло письмо — сообщали о том, что ее Дмитрий пропал без вести. А еще через некоторое время вернули личные вещи военного: рюкзак с консервами, деньгами, ключами от дома и телефоном. По наблюдениям женщины, вещи все были целые, консервы — не употребляли. В кошельке было 370 грн наличными.

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Я не поверю, что мой муж, зная, что он едет в места, где, скорее всего, не будет банкоматов и возможности рассчитываться картой, взял с собой так мало наличных денег.

Выяснилось, что бригаду с ее мужем отправили не в Лисичанск, а в Тошковку. Там находились войска Вагнера, которые имели четкий приказ не убивать, а пленить. Так что по неофициальным данным Дмитрий все-таки находится в плену. Но официально никто таких подтверждений не имеет, а Россия этого также не признает.

Потому Дмитрия нет в списках на обмен. Он до сих пор остается в плену россиян.

Семьи пропавших без вести бойцов 57-й бригады обращались в ряд инстанций: в Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере центрального региона, Офис генерального прокурора, к командиру в ВЧ-А72/95, в Министерство обороны Украины и Государственное бюро. Но пока им говорят, что на оккупированных территориях они бессильны что-нибудь сделать или кого-то отыскать.

Другая женщина — Елена Фокова — бывшая жительница Бучи. Вместе с дочерью она покинула город 25 февраля и через Польшу добралась до Франции. Ее муж никогда не был военным, но россияне взяли его в плен, вернее, в заложники.

Тогда войска РФ делали страшные вещи: издевались и над животными, и над людьми. У Елены было три кошки: только одну из них удалось спасти, еще одна исчезла, а третью россияне расстреляли. Тогда же убили и семью близких друзей Елены.

Через два месяца россияне обнародовали список пленных, среди которых Елена отыскала и своего любимого. После обращений к Красному Кресту в Женеве, Украине и России, разговора с Мониторинговой миссией ООН по правам человека, с российскими правозащитниками, Национальным бюро по поиску пропавших и подачи заявления в полицию — она до сих пор не знает, где ее муж.

Ей советуют только ждать. Достать хоть какие-то детали — невозможно.

Елена Фокова — одна из сотен, чей близкий человек пропал без вести после оккупации Бучи российской армией. Она вспоминает Telegram-канал, в котором сейчас около тысячи семей. Это люди, которые так же ищут своих родных. Даже если этих людей удастся вернуть, их будет ждать длительная реабилитация — и психологическая, и физическая. И это еще один аспект, который пока в Украине не налажен.

Как найти без вести пропавших на войне

Следует обратиться в несколько учреждений, которые могут иметь данные о погибших и пропавших без вести.

Кол-центр по розыску пропавших без вести военных и гражданских лиц при Уполномоченном по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Телефон: 0 800 339 247 или 095 896 0421 (Viber)

Почта: war2022people@gmail.com

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Национальная полиция Украины

Телефон: 0 800 500 202

Почта: pg.npu@police.gov.ua

Координационный штаб по обращению с военнопленными при Главном управлении разведки

Телефон: 095 412 74 24 или 044 425 12 09

Чат-бот для поиска пленных и пропавших без вести военных.

Широкий алгоритм поиска пропавших на войне военных мы давали в другом материале.

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