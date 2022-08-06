Нет связи с родными или знакомыми? Алгоритм поиска пропавших без вести военнослужащих

В Украине пропавшими без вести считаются тысячи военных, среди которых служащие ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции и т.д.

Расследование обстоятельств исчезновения может длиться месяцами и все это время семьи живут в неизвестности.

Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко рассказал в эфире телемарафона, как ищут военных.

Как искать пропавших без вести

Если твой родственник или знакомый не выходит на связь, то вот алгоритм необходимых действий:

Обратись в Нацполицию с соответствующим заявлением и сдай образец своей ДНК (если исчезнувший — твой близкий родственник). Обратись в национальное информационное бюро по телефону 16-48 и сообщи о том, что заявление в полицию уже написано. Позвони на горячую линию Офиса уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, по номеру 0-800-339-247 или +38(095)-896-04-21 (для звонков из-за границы через мессенджеры Viber, WhatsApp Signal).

После этого начнется розыск пропавшего. Как только появится какая-то информация об этом человеке, тебе немедленно об этом сообщат.

В настоящее время Украине уже удалось вернуть более 500 тел наших погибших защитников с помощью международных гуманитарных организаций.

К сожалению, в каждой стране есть люди, которые готовы воспользоваться чужим горем для обогащения. Читай, как не стать жертвой аферистов во время розыска пропавших без вести.

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