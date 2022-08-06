Немає зв’язку з рідними чи знайомими? Алгоритм пошуку зниклих безвісти військовослужбовців

В Україні зниклими безвісти вважаються тисячі військових, серед яких службовці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції тощо.

Розслідування обставин зникнення може тривати місяцями й весь цей час сімʼї живуть у невідомості.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко розповів в ефірі телемарафону, як шукають військових.

Як шукати зниклих безвісти

Якщо твій родич чи знайомий не виходить на зв’язок, то ось алгоритм необхідних дій:

Звернись до Нацполіції з відповідною заявою та здай зразок свого ДНК (якщо зниклий — твій близький родич). Звернись до національного інформаційного бюро за телефоном 16-48 й повідом про те, що заява в поліцію вже написана. Зателефонуй на гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за номером 0-800-339-247 або +38(095)-896-04-21 (для дзвінків з-за кордону через месенджери Viber, WhatsApp, Signal).

Після цього почнеться розшук зниклої особи. Як тільки з’явиться якась інформація щодо цієї людини, то тобі негайно про це повідомлять.

Наразі Україні вже вдалось повернути понад 500 тіл наших загиблих захисників за допомогою міжнародних гуманітарних організацій.

На жаль, у кожній країні є люди, які готові скористатись чужим горем задля збагачення. Читай, як не стати жертвою аферистів під час розшуку зниклих безвісти.

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