Рідні довго не виходять на зв’язок? Розповідаємо, куди звертатися, коли зникла людина

Під час повномасштабної війни сотні українців зникли безвісти. Люди втратили зв’язок з рідними та друзями й не знають про їх місце знаходження.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко розповів про роботу з пошуку українців, яких шукають рідні та друзі.

Куди звертатися, якщо зникла людина

Насамперед треба звернутися із заявою про зникнення людини до Національної поліції. Друге — звернутися до Національного інформаційного бюро за номером 16-48. І третє — звернутися до колцентру за номерами 0-800-339-247 з України, 095-896-04-21 із закордону.

Звернутися до НІБ може будь-яка людина, сусід, друг, тобто не обов’язково родич.

— Треба, щоб була якомога більше інформації про зниклу особу: ПІБ, рік народження, де та коли зникла людина. Якщо ми розуміємо, що людина у полоні, то передаємо інформацію до координаційного штабу, який займається звільненням полонених, — каже Котенко.

Він повідомив: щотижня забирають тіла українських військових з окупованих територій. Рідним треба здавати ДНК, щоб швидше встановити збіг по ДНК та ідентифікувати особу.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, каже, що НІБ починає пошук людей, щойно отримує дзвінок про зникнення.

Також Котенко наголошує: люди, які справді займаються пошуком зниклих, не беруть за це жодних коштів. Треба бути обережним, щоб не натрапити на шахраїв.

Існують люди, в яких зовсім немає совісті та співчуття, які наживають на чужому горі. Раніше ми розповідали, як не стати жертвою аферистів, коли розшукуєш людину.

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