Родные долго не выходят на связь? Рассказываем, куда обращаться, когда исчез человек

Во время полномасштабной войны сотни украинцев пропали без вести. Люди потеряли связь с родными и друзьями и не знают об их местонахождении.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко рассказал о работе по поиску украинцев, которых ищут родные и друзья.

Куда обращаться, если пропал человек

Прежде всего, нужно обратиться с заявлением об исчезновении человека в Национальную полицию. Второе — обратиться в Национальное информационное бюро по номеру 16-48. И третье — обратиться в колл-центр по номерам 0-800-339-247 из Украины, 095-896-04-21 из заграницы.

Обратиться в НИБ может любой человек, сосед, друг, то есть не обязательно родственник.

— Надо, чтобы было как можно больше информации о пропавшем лице: ФИО, год рождения, где и когда исчез человек. Если мы понимаем, что человек в плену, то передаем информацию в координационный штаб, который занимается освобождением пленных, — говорит Котенко.

Он сообщил: еженедельно привозят тела украинских военных с оккупированных территорий. Родным нужно сдавать ДНК, чтобы быстрее установить совпадение по ДНК и идентифицировать личность.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, говорит, что НИБ начинает поиск людей, как только получили звонок об исчезновении.

Также Котенко отмечает: люди, которые действительно занимаются поиском исчезнувших, не берут за это никаких средств. Надо быть осторожным, чтобы не наткнуться на мошенников.

Есть люди, у которых нет совести и сострадания, которые наживают на чужом горе. Ранее мы рассказывали, как не стать жертвой аферистов, когда разыскиваешь человека.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!