Родные долго не выходят на связь? Рассказываем, куда обращаться, когда исчез человек

Во время полномасштабной войны сотни украинцев пропали без вести. Люди потеряли связь с родными и друзьями и не знают об их местонахождении.
Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко рассказал о работе по поиску украинцев, которых ищут родные и друзья.
Обратиться в НИБ может любой человек, сосед, друг, то есть не обязательно родственник.
— Надо, чтобы было как можно больше информации о пропавшем лице: ФИО, год рождения, где и когда исчез человек. Если мы понимаем, что человек в плену, то передаем информацию в координационный штаб, который занимается освобождением пленных, — говорит Котенко.
Он сообщил: еженедельно привозят тела украинских военных с оккупированных территорий. Родным нужно сдавать ДНК, чтобы быстрее установить совпадение по ДНК и идентифицировать личность.
Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, говорит, что НИБ начинает поиск людей, как только получили звонок об исчезновении.
Также Котенко отмечает: люди, которые действительно занимаются поиском исчезнувших, не берут за это никаких средств. Надо быть осторожным, чтобы не наткнуться на мошенников.
Есть люди, у которых нет совести и сострадания, которые наживают на чужом горе. Ранее мы рассказывали, как не стать жертвой аферистов, когда разыскиваешь человека.
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