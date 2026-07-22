Первый воздушный бой: в США заявили, что истребитель РФ был сбит украинским F-16

Украинский F-16 впервые сбил российский истребитель в воздушном бою.

Об этом рассказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн на слушаниях в Комитете Сената по ассигнованиям.

Дэн Кейн об истребителе F-16 в Украине

Генерал Дэн Кейн отметил, что украинская сторона значительно усилила эшелонированную систему обороны благодаря поддержке партнеров.

Также он в целом акцентировал внимание на развитии способности Киева в этой сфере, указав на “невероятную работу”.

Об этом Кейн рассказал, отвечая на вопрос, как может повлиять на Украину прекращение финансирования противовоздушной обороны.

— Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, где украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет благодаря поддержке многих партнеров Украина значительно усилила свою эшелонированную систему обороны, — заявил американский генерал.

Поддержка партнеров позволила Киеву масштабировать многослойную оборону в последние несколько лет полномасштабной войны, подчеркнул Кейн.

Добавим, что, по данным военного обозревателя Игаля Левина, Дэн Кейн, очевидно, имел в виду факт уничтожения российского истребителя Су-35, сбитие которого Воздушные силы ВСУ подтверждали 8 июля.

Ранее мы подробно рассказывали о F-16 в украинском небе — что это за самолет и его характеристики.

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