Для тебя Война в Украине

Первый воздушный бой: в США заявили, что истребитель РФ был сбит украинским F-16

Марина Слизовская 22 июля 2026, 15:00 2 мин.
Истребитель F-16 в небе
Фото Getty Images

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