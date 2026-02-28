Скидывались на него с “боевых”! Как бойцы открыли уникальный ветеранский хаб на Закарпатье

В Закарпатье в городе Берегово уже два месяца действует ветеранский хаб — пространство поддержки, адаптации и всесторонней помощи. Создали его защитники своими силами, за собственные деньги, обустроили мебелью и техникой.

Теперь ежедневно специалисты по сопровождению, юрист и психолог оказывают здесь бесплатную помощь ветеранам, военным и их родным, а также семьям погибших и пропавших без вести. Здесь помогают героям адаптироваться к гражданской жизни, а также учат бизнес-планированию, маркетингу, как открыть или масштабировать собственное дело и получить гранты.

Ветеранский хаб на Закарпатье: як помогает начать новое дело

Как начать собственное дело? Где найти стартовый капитал и какие возможности для развития бизнеса сейчас есть в Украине? Об этом ветеранам рассказывает на бесплатных занятиях команда тренеров. А еще учит финансовой грамотности и маркетингу, как писать бизнес-план и создавать бренды.

В ветеранском хабе идет целая серия занятий, помогающих ветеранам развиваться.

— Отлично проходит это обучение. Я очень рад тому, что группа очень инициативная. У нас множество проектных идей. На учебе десятки ветеранов, — говорит тренер Евгений Лукша.

Владимир Санько с позывным Мацура в 20 лет добровольно ушел на фронт в начале полномасштабной войны. Защищал страну в Луганской и Донецкой области. У Курдюмовке наступил на вражескую мину. После лечения и реабилитации ищет себя.

— Однозначно хотелось бы собственное дело, чтобы ни от кого не зависеть. Это очень хорошо. Но на данный период жизни у меня нет правильно сформулированного плана действий, по которому я буду дальше идти, чем буду заниматься и где бы я мог быть полезным.

У другого ветерана Владимира уже есть собственное дело, которое основал до войны. Пока защищал страну, его бизнес не работал. Теперь его не только восстанавливает, но хочет масштабировать.

Эти герои в ветеранский хаб часто приходят. Говорят, что хаб стал для них вторым домом, где царит атмосфера братства, дружелюбия и внимания.

— Братство в том, что я не одинок, имею поддержку, все ребята единомышленники, есть психологическая поддержка, одно дело, — добавляет Владимир.

Этот хаб создали военные своими силами, чтобы поддержать других, а именно не давать ветеранам засиживаться дома и начать развиваться. Помещение обустроили мебелью, купили технику.

— Идея возникла, когда мы были на войне в Бахмуте. Реализовывал ее наш брат Тарас Деяк. Мы скидывалиь каждый месяц, когда получали “боевые”, кто по десять, кто 15 тысяч, кто сколько мог, — говорит руководитель хаба Михаил Мизун.

В удобном и комфортном офисе есть отдельные кабинеты, рабочие места для специалистов, простор для отдыха и общения ветеранов. Здесь можно посидеть за кофе или чаем и поиграть в игры.

Здесь работают юристы и психологи, специалисты по сопровождению ветеранов, оказывают правовую помощь и консультации по социальным вопросам. Есть много ветеранов, которые хотят оформить документы для получения выплат и обращаются за помощью.

Этот хаб, по замыслу организаторов, должен помочь ветеранам качественно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать себя в ней. Все услуги здесь бесплатны.

