Мечтает снова сесть за руль: история бойца Артема, потерявшего обе руки на фронте

Боец Артем оборонял юг Украины, прошел бои в Донецкой области и выжил, хотя шансы были минимальными. Под Покровском мина разорвалась в метре от него. Более 12 часов без полноценной эвакуации стали причиной потери обеих рук.

Но он не утратил веры в себя. Сейчас во Львове он заново учится делать привычные вещи и мечтает вернуться за руль.

Потерял руки, но не собственные мечты: история Артема

Артем кончиком носа посылает сообщение. Говорит, что у него получалось не с первого раза. Смартфон без использования рук для него уже не вызов, а ежедневная рутина.

Для комфортного пользования гаджетом его теща даже придумала специальный носок, позволяющий управлять сенсорным экраном с помощью пальца ноги. Также Артем читает книги, а благодаря еще одному девайсу защитник может самостоятельно есть.

— Для приема жесткой пищи, в принципе, очень подходит. Можно набрать или наколоть вилкой и поднести в рот. Пока тяжело, но тренируюсь.

До полномасштабного вторжения он работал инженером-электромехаником в родном Николаеве. У него была стабильная работа, планы и обычная гражданская жизнь. Но в 2022 году, когда россияне подошли к городу, решил идти в армию.

Присоединился к 406-й отдельной артиллерийской бригаде. Оборонял Николаев, потом Херсонщину. В 2024 году его перевели в 503-й отдельный батальон морской пехоты.

Присоединиться к Силам обороны побудило врожденное чувство справедливости, что эта война, начатая против нас, была очень наглой.

— Потому, как мужчина, я не мог не занять такую ​​активную позицию.

Ранение Артем получил в прошлом году во время обороны Мирнограда и Покровска. Тогда ситуация в направлении была критически сложной. Плотные обстрелы, превосходство неприятеля в живой силе, практически отсутствующая логистика. Ситуация усложнена, небо под постоянным контролем вражеских дронов.

— Подразделение выходило из позиции, когда начался минометный обстрел. Буквально в метре перед моей головой разорвалась мина. Мне спасло жизнь то, что я успел отреагировать на свист и упасть на землю.

В момент прилета просто все почернело в глазах и мир замер, звон в ушах. И через несколько секунд наступает осознание и накатывает боль. Тебя просто скручивает и ты кричишь от боли.

Выйти сразу не смогли, потому что дроны и обстрелы не утихали. Побратимы несколько часов ждали возможности двигаться. Эвакуация растянулась более чем на 3 км, преодолевалась своим ходом под угрозой повторных ударов. До стабилизационного пункта добрались аж через 12 часов. Из-за турникетного синдрома врачам пришлось ампутировать обе руки.

— Осознание, что рук не будет, уже было примерно на момент наложения турникетов, когда оценивали ранения, пробовали делать переоценку, конверсию турникетов. Но я так понимаю, что артерии были задеты, очень сочились эти раны.

После взрыва в ноге остался осколок. Во Львове его удалили хирургически. Теперь Артём проходит комплексную физическую реабилитацию и эрготерапию. Медики готовят культи к предстоящему протезированию, работают над выносливостью и чувствительностью тканей.

В начале занятий сосредотачивались на выполнении простых задач, например, включение света, нажатие кнопки в лифте или наливание воды в стакан. Сейчас проводят занятия на драйв-симуляторе, чтобы возвратиться к вождению.

Артем говорит, что мечтает снова сесть за руль автомобиля, поехать за город, покататься на велосипеде и просто снова вернуться к активной жизни, которая была до ранения.

— Вдохновляюсь каждым ветераном, который старается делать что-то для своей реабилитации. Если человек не просто выздоравливает, а прикладывает к этому сил, это уже достойно уважения.

