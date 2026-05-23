Поздравления с Днем морской пехоты — с любовью и уважением к тем, кто держит фронт

Каждый год 23 мая Украина отмечает День морской пехоты, но это не просто профессиональный праздник военных, это день гордости и благодарности.

Морпехи — элита войск, где каждый боец ​​имеет стальной характер и несокрушимую волю. Поздравление ко Дню морской пехоты — для тебя и твоих героев.

День морской пехоты — 23 мая

Дата 23 мая неслучайна: еще в 1918 году было создано первое подразделение морской пехоты в Украине — и теперь в этот день мы официально чествуем мужество и боевой дух тех, кто воюет на суше, но душой остается с морем.

В нынешней войне с Россией морпехи показали себя настоящими титанами духа. Они сражались в самых горячих точках — Мариуполь, Угледар, Бахмут.

Именно морские пехотинцы героически держали оборону Азовстали, держались, несмотря на блокаду, ранения, нехватку еды и воды. Их стойкость стала символом несокрушимости всей Украины.

А в Угледаре морпехи разбили элитные российские войска, показав миру, что такое настоящий украинский характер. Сегодня они — элита войска и наша стальная граница.

Поздравления с Днем морской пехоты своими словами

Поздравляем с Днем морской пехоты тех, кто идет первым, кто до последнего держит фронт и никогда не сдается! Морская пехота, вы не просто войска, вы символ ярости, достоинства и надежды всех украинцев! С праздником вас, титаны суши и моря!

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Примите поздравления с Днем морской пехоты! Вы как шторм, который сносит оккупанта, вы как ураган, уничтожающий без следа! Спасибо за каждый метр, выстраданный потом и кровью. Украина стоит, потому что стоите вы!

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Говорят, море любит сильных. Морпехи, вы — наша глубина, наша мощь и наша сталь. С праздником, мужественные воины! Пусть каждый ваш день будет победным, а каждая ночь будет спокойной. Примите поздравления с вашим Днем!

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Вы молча делаете на первый взгляд невозможное. Вас не показывают в глянце, но о вас знает весь мир, и вами гордится весь украинский народ. С Днем морской пехоты!

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С Украиной в сердце, с оружием в руках — такие они, наши непридуманные герои! С Днем морской пехоты, несокрушимые воины! Пусть ваш дух никогда не ржавеет, а слава летит дальше, чем баллистическая ракета!

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Примите поздравления с Днем морской пехоты! Вы свое уже доказали в Угледаре, в Мариуполе, под минометами и градами! Вы вышли из ада, чтобы идти дальше. Сегодня ваш праздник. Без пафоса, с болью потерь и плечом побратима! Морпехи, благодарим вас, вы — мощь Украины!

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Дорогой мой, любимый морпех! Я молюсь, чтобы каждое твое “все хорошо” действительно было правдой. С Днем морской пехоты, мой герой! Обязательно вернись. Мы ждем!

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