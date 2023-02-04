Стал ветераном в 20 лет! Невероятная история морпеха, защищавшего Мариуполь

В 20 лет он защищал Мариуполь и получил два тяжелых ранения во время минометного обстрела. В результате остался без правой руки и левой ноги, месяц пробыл в плену у российских оккупантов.

Он прошел 11 сложных операций и протезирование. Но, несмотря на это, морской пехотинец Роман Городенский нашел силы в себе и принял себя таким, какой есть.

Хотя представить себе, что так будут развиваться события, еще в конце 2021 года мужчина не мог. Тогда он с собратьями отправился на ротацию. Стояли неподалеку населенных пунктов Павлополь, Широкино, Водяное.

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Роман был разведчиком, поэтому основная работа заключалась в том, чтобы наблюдать за врагом. Конечно, все видели, как ситуация на границах ухудшается, поэтому предполагали, что может стать тяжелее.

Однако представить такую жестокость и кровожадность врага никто не мог. Первое время с начала полномасштабной войны, как рассказывает Роман, удавалось хорошо отбиваться артиллерией.

Но снаряды заканчивались, а враг только усиливал обстрелы. Мужчина вспоминает, что с ночи и до четырех утра оккупанты накрывали авиацией, а на рассвете начинали еще и артиллерию задействовать.

Далее захватчики бросали на некоторые направления пехоту, украинские защитники отражали их атаки, и так повторялось изо дня в день.

Но что ты сделаешь против авиации, если она кроет 24/7 с периодичностью в 10–15 минут?

Роман помнит, как первое время с собратьями удерживали свои позиции возле дома культуры, который называли Искра. К нему шла прямая дорога, по которой и наступали оккупанты.

Впоследствии российские захватчики начали накрывать огнем со всех сторон, бросали дымовые шашки. Поэтому иногда приходилось отбиваться практически вслепую.

Но когда здание культуры разрушили, Роман с собратьями поменяли позицию. Его друг спросил, может ли он поработать пулеметчиком. После согласия командира мужчины начали свою работу.

Долгое время им удавалось держать улицу Металлургов. Роман говорит, что позиции противника были практически в 30 м от них в многоэтажных домах.

В тот день, когда Роман был ранен, артиллерия накрывала огнем как всегда. Однако в этот раз мужчина услышал свист, и, как только успел спрятаться за деревом, взорвалась мина.

Вот именно благодаря этому дереву, если можно так сказать, я сейчас жив.

Дерево закрыло все жизненно важные органы. Но снаряд все же попал в руку и ногу. Большой обломок сразу отсек ногу, а в руке было много открытых переломов.

Все так быстро произошло, что я даже не понял.

Когда началась эвакуация, Роман потерял сознание. Когда пришел в себя, ноги уже не было, а рука была на бандаже.

Но когда мужчина попал в плен, там в руке начался сепсис. Романа предупредили, что у него в этой ситуации даже есть выбор: либо умереть за пару дней, либо ампутировать руку. Так и попрощался со своей уже второй конечностью.

На самом же деле это был единственный раз, когда в плену был выбор или право голоса. Роман вспоминает, что в основном относились свысока и как к зверям.

В своих размышлениях мужчина отмечает, что у оккупантов нет вообще никакого понимания, что такое война и кто такие военнопленные, а главное — каким должно быть к ним отношение в соответствии с международным правом и Женевской конвенцией. В таких условиях Роман пробыл месяц.

Очень мало по сравнению с ребятами.

Сейчас мужчина постоянно повторяет, что мечтает, чтобы все его собратья вернулись из плена.

А пока он пытается принять свое ранение и осознать, что все произошло не зря, поскольку он делал свое дело и защищал то, что дороже всего.

За свою Родину, за свое государство, за своих родных, будущих детей, которые будут ходить по свободной и независимой Украине.

После плена и 11 операций Роман приезжал в Николаев и спрашивал, сможет ли вернуться на службу. Однако ему объяснили, что это практически невозможно.

Две недели после отказа он не знал, что делать. А потом решил, что сможет стать полезным, даже если не может стоять на защите страны. Потому Роман начал заниматься волонтерством и отправлять своим друзьям все необходимое на фронт.

Рад быть полезным хоть чем-нибудь. Думать о ребятах, которые там, и благодарить их за то, что мы здесь ходим.

Роман говорит, что понимает, насколько ценно, что сейчас некоторые украинские города не слышат звуков взрывов, а мирные жители могут спать в тишине. Но ему по возвращении было долгое время сложно привыкнуть к этому.

Сейчас сплю по три – четыре часа в сутки. Не могу спать, когда все так спокойно.

И все же адаптации способствовали новые знакомства, как, например, с начинающим американским режиссером. Теперь он вызвался делать документальный фильм о защитнике Мариуполя.

А также он пригласил Романа пообщаться с американскими ветеранами, которые прошли тяжелейшие бои. Перед встречей мужчину попросили надеть форму.

Он не мог понять определенное время почему, но затем ему вручили награду Ветеран 2022 года на встрече американских морских котиков и десантников. Роман до сих пор вспоминает, как американские военные обнимали и благодарили его за службу.

Мы просто делали свою работу, — говорит Роман скромно о своем вкладе в защиту Мариуполя.

Но самую большую награду мужчина получил в конце 2022 года, когда наконец-то смог жениться на любимой.

На войне военным приходится выбираться из разных ситуаций. Абсолютное большинство из них угрожают жизни. Но невероятным навыком стало умение быстро реагировать и думать, что делать в той или иной ситуации. Читай историю артиллериста, чудом спасшегося под Соледаром.

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