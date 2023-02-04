Розповіді

Став ветераном у 20 років! Неймовірна історія морпіха, який захищав Маріуполь

Даніела Долотова, редакторка сайту Назар Бурхан 04 Лютого 2023, 11:00
Роман Городенський
Фото: Facebook

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