Розповіді
Ексклюзив

Евакуював військових Маріуполя на катері, поки не втратив руку. Історія моряка-прикордонника про війну та полон

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 29 Січня 2023, 17:00
Олександр Морський: історія моряка-прикордонника про Маріуполь та полон

Ексклюзиви
Евакуював військових Маріуполя на катері, поки не втратив руку. Історія моряка-прикордонника про війну та полон
Це робота, яку повинен хтось робити! — 17-річна кінологиня про пошук загиблих на місцях російських обстрілів
Евакуював військових Маріуполя на катері, поки не втратив руку. Історія моряка-прикордонника про війну та полон
Неканонічна краса: як позбутись почуття власної недосконалості та по-справжньому полюбити себе
Інтерв'ю Мстислава Чернова про фільм 20 днів у Маріуполі
Такої жорстокості, таких руйнувань я не бачив ніде — Мстислав Чернов про створення фільму 20 днів у Маріуполі
Владислав Горбань
“Безмежно любим, мій герою”: історія життя та загибелі військового Владислава Горбаня
Дивитись більше

Більше новин
Модне фарбування 2023 - у який колір пофарбувати волосся
Від жінки вамп до платинової королеви — модне фарбування волосся 2023
українські наукові винаходи
Від дронів до біонічних протезів та зарядних станцій: які українські наукові винаходи наближують перемогу
бій під Крутами
Приклад національного ідеалізму молоді: що відомо про бій під Крутами, чи можна його вважати трагічним та як вшанувати пам’ять
Евакуював військових Маріуполя на катері, поки не втратив руку. Історія моряка-прикордонника про війну та полон
“Що робити, якщо авто з’їхало в кювет?”
Дивитись більше

Матеріали по темі

українські наукові винаходи
Від дронів до біонічних протезів та зарядних станцій: які українські наукові винаходи наближують перемогу
бій під Крутами
Приклад національного ідеалізму молоді: що відомо про бій під Крутами, чи можна його вважати трагічним та як вшанувати пам’ять
Як зробити запас води і скільки потрібно літрів на людину
На випадок відключення: як підготувати запас води та скільки її потрібно
Вибухи в Херсоні: подробиці атаки на Херсон 29 січня
Артилерією по житлових кварталах! Що відомо про російський обстріл Херсона 29 січня

Відео
Ракета Циркон характеристики

Гіперзвукова та надважлива для “стратегічних” убивств: характеристики та дальність дії російської ракети Циркон
0:00:57
Вибухи в Ірані 29 січня: що відбувається в Ірані сьогодні
Вибухи в Ірані: що відомо про пожежі на оборонних підприємства та заводах
Карта бойових дій в Україні 29.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 29 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:16
Як проходять військові навчання на Запорізькому напрямку
Поки РФ залякує, ЗСУ готуються наступати: як проходять військові навчання на Запорізькому напрямку
0:04:16
Харків Салтівка
Рятувальники вже не рахують кількість знесених будинків — на що перетворилась харківська Салтівка
0:10:00
новий масштабний наступ РФ
Війна не закінчиться завтра. Чи буде новий масштабний наступ РФ та коли він може розпочатись
0:03:54
Що відбувається на ринку праці
З тріском впав, а потім почав своє відродження: що відбувається на ринку праці під час повномасштабної війни
Актуальна карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 28 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:37
Обстріл Києва
Жінка йшла по склу босоніж: наслідки ракетної атаки на Київ
0:02:47
українські ляльки
Навіть українські ляльки в Лос-Анджелесі допомагають ЗСУ: як майстрині наближають перемогу
Більше відео
Евакуював військових Маріуполя на катері, поки не втратив руку. Історія моряка-прикордонника про війну та полон
Читати далі
Це робота, яку повинен хтось робити! — 17-річна кінологиня про пошук загиблих на місцях російських обстрілів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь