Розповіді

З ампутованими кінцівками та сильним духом! Історія незламності морського піхотинця

Назар Бурхан 26 Січня 2023, 21:00
Городецький
Фото: Суспільне

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