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Європарламент схвалив резолюцію щодо депортованих українських дітей – Кондратюк

Марина Слизовська, редакторка сайту 12 Листопада 2026, 15:40 3 хв.
Ухвалено нову резолюцію щодо українських дітей - Олена Кондратюк

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