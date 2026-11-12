Європарламент схвалив резолюцію щодо депортованих українських дітей – Кондратюк

Європейський парламент сьогодні, 12 листопада, проголосував резолюцію “Українські діти, яких насильно депортували до РФ, або які живуть на територіях України, окупованих РФ”, що передбачає зміни підходу до злочинів росіян проти українських дітей.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка наразі перебуває в Європарламенті.

Нова резолюція щодо українських дітей

У новій резолюції йдеться не тільки про депортованих дітей, а й про тих, які перебувають під російською окупацією — це 1,6 млн неповнолітніх, зазначила Олена Кондратюк.

У новій резолюції зазначається, що дії росіян щодо українських дітей відповідають юридичному визначенню геноциду, тому держави Європейського союзу мають визнати їх такими на офіційному рівні.

Також Європарламент вимагає від РФ:

негайного повернення всіх депортованих і примусово переміщених дітей;

надати повну інформацію про місцеперебування, стан здоров’я та правовий статус кожної дитини;

забезпечити доступ міжнародних організацій;

скасувати незаконні усиновлення, зміни громадянства та персональних даних дітей;

закрити онлайн-каталоги, через які українських дітей пропонують для усиновлення;

припинити русифікацію, військово-патріотичне виховання, навчання дітей поводження зі зброєю та бойовими дронами, залучення до військових структур РФ;

забезпечити навчання українською мовою, включно з дистанційною освітою, та безпечний добровільний виїзд дітей разом із родинами на підконтрольну Україні територію.

Читати на тему РФ депортує українських дітей до КНДР: їх тримають у військових таборах Депортація українських дітей та їх асиміляція продовжується.

У резолюції є також наступні пропозиції:

розширити санкції на всю систему злочинів проти дітей — освітніх установ, дитячих таборів, транспортних операторів, організацій з усиновлення, молодіжних структур та інших учасників;

запровадження санкцій проти Газпрому, Роснефти та причетних дочірніх компаній, які, за даними Єльського університету, фінансували або забезпечували переміщення й перевиховання дітей;

посилити міжнародну координацію санкційних списків;

застосовувати універсальну юрисдикцію для розслідування та переслідування посадовців середнього й нижчого рівнів, а також посилювати співпрацю Європолу, Євроюсту й українських органів у збиранні доказів;

активізувати роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей;

підтримати цифрову базу даних для розшуку зниклих дітей;

запровадити спеціальних доповідачів і посольське патронування для постійної уваги до долі зниклих та депортованих;

зобов’язати Єврокомісію прозвітувати перед Європарламентом про виконання домовленостей Міжнародної коаліції;

закликати Угорщину (єдину країну ЄС, яка не приєдналася до Коаліції) приєднатися до Коаліції.

Також Європарламент вітає рішення направити додаткові 50 млн євро на систему захисту дітей в Україні й закликає до довгострокової допомоги дітям після повернення.

Крім цього, передбачається підтримка громадських і правозахисних організацій, які займаються пошуком дітей, документуванням злочинів та їхнім поверненням.

Європарламентарі наголошують на тому, що права дітей та відповідальність за злочини проти них мають бути центральними питаннями під час мирних переговорів.

Раніше ми повідомляли про те, що викрадення українських дітей офіційно визнано воєнним злочином.

Фото: Олена Кондратюк

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