РФ депортує українських дітей до КНДР: їх тримають у військових таборах

Росія депортувала деяких українських дітей з окупованих територій до Північної Кореї, де їх розмістили у військових таборах для мілітаризації та русифікації. Про це заявила експертка Регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська під час слухань у Сенаті США — деталі страшних дій РФ читай у матеріалі.

Депортація дітей до КНДР: що відомо

За її даними, задокументовано 165 таких військових таборів, які діють на окупованих українських територіях, у Росії, Білорусі та КНДР.

Рашевська навела приклади: 12-річного хлопчика Михайла з окупованої Донеччини та 16-річну дівчинку Лізу з окупованого Сімферополя, яких відправили до табору в Північній Кореї, за 9 тисяч кілометрів від дому.

У цих таборах дітей навчають боротися з японськими військовими та знайомлять з корейськими ветеранами, які атакували американський корабель Pueblo у 1968 році, вбивши та поранивши дев’ятьох американських військових.

Читати на тему Українська розвідка отримала списки викрадених Росією дітей Українська розвідка зламала сервери влади Криму й отримала докази примусової депортації українських дітей до Росії.

Станом на жовтень 2025 року Україна підтвердила незаконну депортацію понад 19 тисяч дітей — задля їхнього повернення працює міжнародна коаліція з 41 країни та Рада Європи.

Такі дії є частиною системної політики Росії щодо асиміляції українських дітей, що порушує міжнародне право і вимагає посилення глобальних зусиль для їхнього захисту та повернення.

Фото: скриншот зі слухань у Сенаті США.

Раніше ми писали, які країни допомагають Україні у поверненні викрадених дітей — читай у матеріалі, чому це так складно зробити.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!