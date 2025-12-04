Для тебе Війна в Україні

РФ депортує українських дітей до КНДР: їх тримають у військових таборах

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 04 Грудня 2025, 12:00 2 хв.
депортація дітей

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь