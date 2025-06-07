Повернення викрадених дітей: які країни допомагають Україні та чому це так складно

Україна активно працює над поверненням українських дітей, викрадених Росією або вивезених на тимчасово окуповані території.

Ключову роль у цьому процесі відіграють країни-медіатори, які виступають посередниками та мають налагоджені канали комунікації з російською стороною.

Про це повідомила радниця глави Офісу президента Андрія Єрмака Дарія Зарівна для Рубрика.

Країни-медіатори та їхня роль

Наразі до числа країн-медіаторів входять:

Катар

Ватикан

Південно-Африканська Республіка (ПАР)

За словами Дарії Зарівної, кожна країна використовує свій унікальний підхід та залучає відповідних фахівців, оскільки процес повернення дітей не є уніфікованим.

ПАР, зокрема, приєдналася до цієї групи після масштабної інформаційної кампанії, проведеної командою Bring Kids Back UA.

Важливо, що про це оголосили під час конференції в Монреалі, присвяченій гуманітарному виміру війни, в рамках реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського.

Ініціатива Bring Kids Back UA постійно працює над розширенням кола країн-медіаторів, адже не кожна держава, яка виявляє бажання допомогти, має для цього реальні інструменти або достатню спроможність.

Я вважаю, що якщо країни, які дійсно мають важелі впливу, використовуватимуть їх задля повернення українських дітей — це дуже правильно, — наголошує Дарія Зарівна.

Ініціатива Bring Kids Back UA: об’єднання зусиль

Ініціатива Bring Kids Back UA була створена у 2023 році за дорученням президента України Володимира Зеленського як відповідь на масові викрадення українських дітей Росією.

Її головна мета — повернути кожну дитину додому, створити сталий механізм повернення, а також забезпечити подальшу реінтеграцію та реабілітацію дітей.

На початку існувала проблема розрізненості зусиль державних структур у питанні вивезених дітей.

Кожна мала своє бачення та напрямок роботи.

Тому виникла нагальна потреба в координації: чітко визначити завдання, терміни, відповідальних осіб та сформувати єдиний фронт комунікації та дій.

Відтак, вирішили, що ініціатива має об’єднувати представників держави, громадянського суспільства та міжнародних партнерів.

Завдяки своїй відкритості та гнучкості Bring Kids Back UA стрімко розвивається, залучаючи все більше учасників.

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Складність повернення: обірвані зв’язки та тисячі невідомих доль

Повертати дітей, викрадених окупантами, надзвичайно важко, і кожен випадок є унікальним.

Росія докладає всіх зусиль, щоб обірвати будь-які зв’язки дітей з Україною.

За даними Conflict Observatory, щонайменше 19,5 тисяч українських дітей були депортовані до РФ, проте реальна цифра може бути значно вищою.

Росія змінює їхні імена, дати народження, місця проживання — всі зв’язки з Україною обриваються. Ми не знаємо, скільки ще дітей чекають на повернення, — зазначає Дарія Зарівна.

Як приклад, радниця наводить історію Іллі Матвієнка з Маріуполя, про яку написало видання The Washington Post. Його мати загинула під час обстрілу, а самого Іллю вивезли до окупованого Донецька, де його намагалися русифікувати.

Повернути його вдалося лише завдяки тому, що бабуся впізнала онука в російському пропагандистському відео та здійснила небезпечну подорож через чотири кордони.

Сьогодні Ілля живе в Ужгороді, ходить до школи, але досі боїться залишатися сам.

Він розповідає свою історію світові, виступаючи в парламентах і на міжнародних форумах, щоб нагадати: це не поодинокий випадок, а системна політика викрадення та русифікації українських дітей.

Україна продовжує боротьбу за кожну дитину, ініціатива Bring Kids Back UA працює.

Кожна історія повернення є результатом неймовірних зусиль, але ще тисячі дітей чекають на своє повернення.

Викрадення українських дітей: міжнародний контекст

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Росія постійно депортує українських дітей з тимчасово окупованих територій на свою територію.

Інститут вивчення війни вважає, що Білорусь постійно залучена до російської кампанії з депортації українських дітей.

На підтвердження цього повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення до жовтня 2023 року з України на територію Білорусі вивезли щонайменше 2442 дитини.

Раніше ми повідомляли, що Європарламент ухвалив резолюцію щодо повернення українських дітей з Росії — важливий крок на шляху захисту прав дітей і відновлення сімей.

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