Для тебе Війна в Україні

Повернення викрадених дітей: які країни допомагають Україні та чому це так складно

Марія Дзюба, редакторка сайту 07 Червня 2025, 15:00
Повернення викрадених дітей: які країни допомагають Україні та чому це так складно
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь