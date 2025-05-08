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Це стратегія геноциду! Європарламент ухвалив резолюцію про викрадених Росією дітей

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 08 Травня 2025, 17:45
Резолюція про повернення депортованих дітей
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