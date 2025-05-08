Це стратегія геноциду! Європарламент ухвалив резолюцію про викрадених Росією дітей

8 травня 2025 року Європарламент ухвалив резолюцію про повернення депортованих або примусово переміщених у Росію українських дітей. Про це повідомив Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Що передбачає документ і чи матиме він реальну користь у питанні — ділимося в матеріалі.

Резолюція про повернення депортованих дітей з Росії

Документ підтримали п’ять провідних політичних груп у Європейському парламенті. У прес-службі ЄП додали, що резолюцію схвалили 516 депутатів загалом. Троє з них голосували проти і ще 34 утрималися.

Депутати Європарламенту рішуче засуджують “геноцидну стратегію”, яку здійснює Росія за підтримки Білорусі, спрямовану на стирання української ідентичності.

У документі містяться сім основних тез і вимог до Росії. Серед них засудження насильницьких дій Росії та співучасті Білорусі у викраденні та депортації українських дітей.

Крім цього, перелічені такі злочини щодо дітей:

убивства;

примусові переміщення й депортації;

незаконні всиновлення;

сексуальне насильство;

примусова русифікація та мілітаризація.

Країни ЄС закликали до притягнення усіх винних і причетних до відповідальності. А також до посилення чи запровадження санкцій щодо причетних конкретних осіб і установ.

Резолюція вимагає негайного припинення скоєння злочинів щодо українських дітей росіянами, а також розкриття інформації про всіх депортованих дітей. Депортованим дітям мають бути забезпечені та виконані безпечні умови повернення.

Європарламент закликав надати міжнародним організаціям доступ до всіх українських дітей, що були вивезені до Росії. Зокрема це Міжнародний комітет Червоного Хреста, Управління Верховного комісара ООН з прав людини та ЮНІСЕФ.

У резолюції не оминули увагою і насильницьку натуралізацію — примусове нав’язування російського громадянства українським дітям. Російські державні програми з усиновлення визначили як інструменти примусової асиміляції.

Європейський парламент висунув вимогу посилити співпрацю ЄС та України з міжнародними організаціями для якнайшвидшого документування і повернення всіх зниклих безвісти та депортованих дітей додому.

Європейський парламент закликає світову спільноту посилити координацію, зокрема через Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України.

Також у резолюції сказано, що ЄС має продовжувати підтримку організацій та ініціатив, які займаються документуванням інформації щодо депортованих дітей.

Таким чином у Європарламенті дали зрозуміти, що без повернення українських дітей додому не може бути жодних мирних угод.

Нагадаємо, за даними порталу Діти війни зниклими безвісти вважаються 2238 дітей, депортованими чи примусово переміщеними — 19546 дітей, потерпілими від сексуального насильства — 19. Точну кількість важко визначити через окупацію.

Раніше ми розповідали про те, скільки українських дітей перебувають у руках росіян.

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