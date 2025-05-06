В Україні продовжують роботу над ДНК-базою для ефективного пошуку депортованих у Росію дітей. Про це повідомляють у Нацполіції. Усе відбувається в межах національної кампанії Повернемо українських дітей додому. Що відомо про ДНК-базу і як можна допомогти її наповнити?

ДНК-база для пошуку українських дітей: що відомо

5 травня 2025 року розпочалася загальнонаціональна кампанія створення ДНК-бази для пошуку викрадених Росією дітей. Для ефективного пошуку збиратимуть ДНК родичів зниклих дітей.

Пошук за ДНК дасть змогу знайти дітей навіть після того, як росіяни вивозять їх у віддалені куточки своєї країни, змінюють документи та імена, знаходять дітям нові “родини” та намагаються перешкоджати пошуку дітей їхніми рідними.

Генетичну інформацію змінити не можна. ДНК-база зможе працювати і через роки, тож це ефективний інструмент пошуку.

Якщо ви є кровним родичем зниклої дитини — здайте зразок ДНК. Це допоможе повернути її в Україну, — пишуть у Національній поліції.

ДНК-тест здається методом мазка ротової порожнини. Найкраще, аби зразки здавали рідні батьки або брати чи сестри зниклої дитини. Також можна передати поліції особисті речі дитини, де могла зберегтися ДНК: зубна щітка, гребінець тощо.

А тим, кому може бути відома будь-яка інформація про викрадених і депортованих у Росію українських дітей, варто повідомити про все у поліцію. Детальний алгоритм, як це зробити, читай за посиланням.

Станом на 5 травня 2025 року відомо про щонайменше 19 500 депортованих та викрадених Росією дітей. Ще 624 українських дітей росіяни убили, і поранили майже 2000 дітей.

Пошуку українських дітей перешкоджають, на жаль, не лише росіяни, а й окремі політики та відомі люди. Зокрема в березні 2025 Ілон Маск скасував фінансування науковців з Лабораторії гуманітарних досліджень (HRL) при Єльському університеті, які розшукували українських депортованих дітей у РФ.

А в нашому іншому матеріалі ми докладно розповідали, що росіяни роблять з депортованими маленькими українцями: як їм шукають лояльні російські родини, утримують у проміжних пунктах, натуралізують, розділяють братів та сестер, перевиховують.

Раніше ми розповідали, чому росіяни спершу вивозять сиріт з України.

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