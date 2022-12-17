Щоб знати напевно: як знайти зниклу безвісти людину за допомогою ДНК-експертизи

ДНК-експертиза — це процедура, яка допоможе тобі знайти зниклих родичів. Адже в умовах війни в Україні щодня збільшується кількість людей, які вважаються зниклими безвісти, як військових, так і цивільних.

На деокупованих територіях правоохоронці знаходять нові й нові братські могили, де, на жаль, може бути твоя близька людина.

Звісно, варто вірити й сподіватися на краще до останнього, але важливо знати напевно, чи немає серед жертв війни людини, яку ти шукаєш. Ця процедура підтвердить або спростує найгірше.

Зараз також дивляться

Однак неможливо ініціювати експертизу для пошуку загиблих за власним бажанням. У МОЗ розповіли, як ти можеш звернутися за ДНК-експертизою та як відбувається ця процедура.

ДНК-експертиза: що зробити, щоб здати біоматеріал

Спершу треба звернутися у відділ поліції із заявою про зникнення або пошук кровних родичів за місцем свого проживання. Після твоєї заяви слідчий виносить спеціальну постанову про відбір зразків біоматеріалу та призначення експертизи для виділення твого ДНК-профілю, який занесуть у спеціальну базу.

Біоматеріал можуть відібрати безпосередньо у відділеннях судово-медичної лабораторії або за дорученням суду.

Важливо, що зразки ДНК відбирають тільки у кровних родичів: батьків, дітей зниклої людини.

Як відбувається процедура ДНК-експертизи

У померлих людей, тіла яких знайшли, але не змогли ідентифікувати, зразки ДНК відбиратимуть судово-медичні експерти.

Вони передадуть їх для опрацювання в науково-дослідний центр МВС, де для кожного знайденого ДНК заведуть профіль, а зразкам присвоять унікальний ідентифікатор.

Відтак, коли родич загиблого, профіль якого вже є у базі, здає свої зразки ДНК, відбувається автоматичне порівняння зразків.

Якщо система знаходить збіги у базі, то про це інформують орган, який призначив експертизу і проводив досудове розслідування. Тільки після цього родичів загиблої особи інформують про збіг.

На жаль, багато дітей залишилися фактичними сиротами, адже їхні батьки вважаються зниклими безвісти. А чи можна за таких обставив взяти дитину до себе в родину?

Які умови усиновлення дітей під час війни та які документи для цього треба, читай у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.