Україна в стані повномасштабної війни як ніколи до того оцінила роль військовослужбовців та армії.
Нині кожне свято, що присвячене українським оборонцям, має свою цінність та мету. Цьогоріч ми також святкуємо й День сержанта Збройних сил України.
Коли в Україні відзначають День сержанта ЗСУ — розповідаємо далі.
День сержанта Збройних сил України: коли відзначають
В Україні День сержанта святкують від 2009 року, однак дата та мета свята з часом змінювалася.
У 2019 році пʼятий президент України Петро Порошенко переніс дату святкування на 19 квітня.
Згодом його знову перенесли й відтоді День сержанта Збройних сил України святкують 18 листопада.
Історія свята Дня сержанта
Метою свята є не лише підвищення авторитету військових, а й виявлення пошани до українських сержантів за їхню відданість своїй роботі.
Сержанти є ключовою ланкою в українській армії та кістяком бойового підрозділу.
Нині сержанти щоденно доводять свою відданість державі на полі бою та за планами чергових дій.
Пропонуємо також обрати тепле привітання з Днем сержанта ЗСУ в прозі чи віршах.
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