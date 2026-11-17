Україна в стані повномасштабної війни як ніколи до того оцінила роль військовослужбовців та армії.

Нині кожне свято, що присвячене українським оборонцям, має свою цінність та мету. Цьогоріч ми також святкуємо й День сержанта Збройних сил України.

Коли в Україні відзначають День сержанта ЗСУ — розповідаємо далі.

День сержанта Збройних сил України: коли відзначають

В Україні День сержанта святкують від 2009 року, однак дата та мета свята з часом змінювалася.

У 2019 році пʼятий президент України Петро Порошенко переніс дату святкування на 19 квітня.

Згодом його знову перенесли й відтоді День сержанта Збройних сил України святкують 18 листопада.

Історія свята Дня сержанта

Метою свята є не лише підвищення авторитету військових, а й виявлення пошани до українських сержантів за їхню відданість своїй роботі.

Сержанти є ключовою ланкою в українській армії та кістяком бойового підрозділу.

Нині сержанти щоденно доводять свою відданість державі на полі бою та за планами чергових дій.

Пропонуємо також обрати тепле привітання з Днем сержанта ЗСУ в прозі чи віршах.

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