Уночі проти 17 листопада сталася повторна атака на Кримський міст.

Унаслідок цього одна з арок мосту та частина дорожнього полотна впали в море.

Детальніше про нічні вибухи в Керчі, а також про те, який вигляд має Кримський міст зараз, – читай далі.

Повторна атака на Кримський міст

Перші вибухи в Керчі пролунали близько 22:00 16 листопада, повідомляє спільнота Кримський вітер.

Після численних повідомлень очевидців о 00:13 17 листопада стало відомо про вибухи в районі Кримського мосту.

Від ударних хвиль, передають очевидці, в окремих будинках повилітали вікна.

Згодом інформацію про нову атаку по Кримському мосту підтвердив так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов. За його словами, Кримський міст сьогодні перекрито.

Також про удари заявив “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв. Він закликав місцеве населення утриматися від поїздок на материкову частину РФ через міст.

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Кримський міст впав: фото та відео

Близько 01:30 17 листопада в мережі почали з’являтися повідомлення про влучання в автомобільну арку Кримського мосту.

На відео можна побачити вибухи поблизу споруди та ймовірний розлам дорожнього полотна.

Також є відео, як у бік мосту летить крилата ракета FP-5 Фламінго.

Атака на Кримський міст: що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував усім службам, причетним до російських ударів по Кримському мосту, а також виробникам української зброї.

Сьогодні кожен може бачити наслідки для основної воєнної переправи з території Росії в наш український Крим. Це результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ, – заявив президент.

За його словами, українські військові знищували ворожі системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти для того, щоб дістатися до мосту.

Для операції була залучена різна зброя, зокрема безпілотники Довбуш, Вендета, Da Vinci та крилаті ракети FP-5 Фламінго, Р-360 Нептун і Паляниця.

Дрони Паляниця вразили автомобільну частину мосту, а БПЛА Рута, FP-5 та ракети Нептун пошкодили залізничну частину.

Зеленський додав, що Україна неодноразово пропонувала Росії деескалаційні кроки, але країна-агресор продовжує завдавати ударів по українських містах.

Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей, – підсумував глава держави.

Атака на Кримський міст: що повідомили у Генштабі та СБУ

У Генеральному штабі ЗСУ та Службі безпеки України підтвердили, що один із прольотів Кримського мосту впав у море. Арка та проліт повністю обвалилися, а залізнична гілка має серйозні пошкодження.

За інформацією спецслужби, операція тривала близько місяця і складалася з семи етапів. Спочатку систематично знищувалася ППО ворогів, а потім почалися удари по споруді.

Росіяни роками переконували весь світ, що Кримський міст – один із найзахищеніших об’єктів на планеті. Сьогодні його частини лежать на морському дні. Впав не тільки міст, вкотре похитнувся міф про велич рф, – зазначили в СБУ.

В СБУ додали, що це їхня четверта атака по Кримському мосту з початку повномасштабного вторгнення. Попередні сталися:

Генштаб наголошує, що міст слугував окупантам переправою для пального, боєприпасів, техніки та солдатів. Тож неможливість здійснювати рух мостом означає, що окупанти на півдні недоотримують ресурси для війни.

Восени впали мости через Чонгар і в Генічеську. Тепер черга дійшла і до Керченського. Сухопутних шляхів до Криму в окупантів лишається дедалі менше.

Напередодні вранці, 16 листопада, окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту й пообіцяла швидко відновити рух транспорту на ньому.

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