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Херсонес в окупованому Криму внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Липня 2026, 10:00 3 хв.
ЮНЕСКО зафіксувала злочини окупантів у Херсонесі Таврійському

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