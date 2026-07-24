Херсонес в окупованому Криму внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під загрозою

З Південної Кореї надійшли новини, на які Україна чекала роками. У Пусані, де зараз проходить 48-ма сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ухвалили доленосне рішення: наш Херсонес Таврійський внесли до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Про це пише Міністерство культури України.

Це не просто зміна статусу в документах — це гучний дипломатичний ляпас окупантам і офіційне визнання світом того варварства, яке Росія чинить у Криму.

Чому це важливо саме зараз

Росія роками намагалася перетворити унікальне античне місто на черговий історичний парк із бетону та пластику. Окупанти розгорнули там масштабні незаконні розкопки, фактично знищуючи культурний шар, будують новобуди, що спотворюють вигляд пам’ятки, та вивозять безцінні артефакти.

Тепер ЮНЕСКО чітко зафіксувало: дії РФ — це пряма загроза універсальній цінності Херсонесу.

— Це рішення — міжнародний вердикт. Світ бачить, як Росія системно стирає українську та світову спадщину. Ми використовуватимемо кожен такий механізм, щоб притягнути агресора до відповідальності, — наголосила Віцепрем’єрка та очільниця Мінкульту Тетяна Бережна.

Що кажуть експерти та делегати

Українська делегація в Пусані, яку очолює заступник міністра Іван Вербицький, провела колосальну роботу. За його словами, новий статус об’єкта — це передусім інструмент. Тепер міжнародна спільнота має більше правових підстав для моніторингу стану пам’ятки та тиску на окупаційну адміністрацію.

Експертка України в Комітеті ЮНЕСКО Ліна Дорошенко, пояснює: за роки окупації Херсонес зазнав непоправних втрат.

Ми довели: автентичність міста нищиться прямо зараз. Це не просто ризик, це вже зафіксована втрата контексту через незаконне будівництво та розкопки.

Не лише Херсонес: під захистом вся спадщина Криму

Рішення ЮНЕСКО виявилося значно ширшим. Організація закликала світ звернути увагу і на інші українські перлини в Криму, які чекають на свою чергу у списку всесвітньої спадщини:

Ханський палац у Бахчисараї (який зараз «реставрують» до невпізнаваності);

Чуфут-Кале та печерні міста;

Судацьку фортецю;

Кримську астрофізичну обсерваторію.

Окремий заклик пролунав до всіх країн: зупинити незаконний обіг культурних цінностей, які росіяни масово викрадають із кримських музеїв.

Важливо розуміти: потрапляння до червоного списку ЮНЕСКО — це не клеймо, а навпаки, червона кнопка тривоги, яка вмикає посилений захист. Це дозволяє мобілізувати світових експертів та ресурси для порятунку об’єкта.

За цим результатом стоїть величезна команда: дипломати МЗС, представники Офісу Президента, СБУ, прокурори та, звісно, археологи, які збирали докази злочинів по крихтах.

Україна продовжує боротьбу за кожен камінь своєї історії. Херсонес — це Україна, і світ це підтвердив.

Головне фото: Вікіпедія.

Загалом, ЮНЕСКО, попри її гуманітарну спрямованість, не вільна від політизованості. А от чим тепер незадоволені США і чому Дональд Трамп знову виводить країну з її складу — читай у нашому іншому матеріалі.

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