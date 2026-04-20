Нічний розгром у Севастополі: ГУР вивело з ладу два великі десантні кораблі РФ

У ніч з 18 на 19 квітня 2026 року спецпідрозділ ГУР МО України Примари здійснив успішну операцію в акваторії тимчасово окупованого Севастополя.

Головними об’єктами атаки стали два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ, а також важливий елемент протиповітряної оборони ворога.

Наслідки для корабельного складу окупантів

Під удар потрапили ВДК Ямал та Ніколай Фільчєнков. Перше судно (проєкт 775) було збудоване у 1988 році. При довжині корпусу 112,5 метра корабель здатний транспортувати до 500 тонн вантажів, зокрема бронетехніку та десантні групи. Його ринкова вартість перевищує 80 мільйонів доларів.

Другий уражений об’єкт — Ніколай Фільчєнков (проєкт 1171). Це судно перебуває у строю з 1975 року і має значну вантажність до 1 000 тонн, що дозволяло окупантам переміщувати великі контингенти та важку техніку. Вартість цього корабля оцінюють у понад 70 мільйонів доларів. Наразі обидва борти повністю виведені з ладу.

Офіційна позиція Головного управління розвідки

У відомстві наголошують, що подібні удари мають системний характер і спрямовані на повне нівелювання морських спроможностей агресора.

—Ця операція — не просто чергове влучання по металу. Це методичне руйнування логістичного хребта ворога. Примари вкотре довели: у Севастопольській бухті для окупантів немає безпечних місць. Ми продовжуємо випалювати ворожі спроможності до того моменту, поки останній корабель агресора не залишить наші води, — заявили в ГУР МО.

Ліквідація радіолокаційної станції Подльот-К1

Окрім морських цілей, під час операції було знищено російську РЛС Подльот-К1. Цей комплекс є критично важливим для ворога, оскільки забезпечує виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах. Орієнтовна вартість знищеної станції становить близько 5 мільйонів доларів.

Сумарні збитки держави-агресора внаслідок проведеної операції вже перевищили 155 мільйонів доларів. Збройна боротьба за звільнення Криму триває.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!