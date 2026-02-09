Для тебе Новини

Сили оборони уразили склад БК і знищили 6 тисяч FPV-дронів — Генштаб

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Лютого 2026, 18:00 2 хв.
Суджа, Ростов та Херсонщина

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь