Сили оборони уразили склад БК і знищили 6 тисяч FPV-дронів — Генштаб

Сили оборони України продовжують системну роботу з демілітаризації ворога, завдаючи влучних ударів по стратегічних об’єктах як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу РФ.

Ніч на 9 лютого стала особливо результативною для українських захисників: під вогонь потрапили командні пункти, склади БК та логістичні вузли безпілотної авіації. Про це пише Генштаб.

ЗСУ знищили 6000 FPV-дронів РФ та уразили командний пункт у Суджі

Однією з ключових цілей став пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ РФ. Об’єкт розташовувався в районі міста Суджа Курської області. Влучне ураження командної ланки суттєво дезорганізує роботу окупаційних підрозділів на цьому напрямку.

Паралельно з цим гаряче було і на півдні України. На тимчасово окупованій частині Херсонської області, поблизу населеного пункту Новоолексіївка, Сили оборони знищили черговий склад боєприпасів. Знищення логістичного вузла дозволить знизити інтенсивність артилерійських обстрілів нашої передової.

Мінус 6 тисяч дронів: деталі удару під Ростовом

Найбільш масштабними виявилися наслідки нещодавнього удару по базі зберігання безпілотників у районі Ростова-на-Дону. За офіційно підтвердженими даними, ворог зазнав колосальних втрат у техніці:

Повністю знищено 3 контейнери з готовими FPV-дронами та комплектуючими до них;

Загальна кількість втрачених БпЛА оцінюється у близько 6 000 одиниць;

Ще декілька контейнерів із технікою отримали серйозні пошкодження.

Втрата такої кількості копійчаної, але смертоносної зброї є серйозним ударом по наступальних планах росіян, адже FPV-дрони наразі є одним із ключових факторів стримування на полі бою.

У Силах оборони наголошують, що це лише частина планомірної роботи зі зниження бойового потенціалу агресора.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора, — йдеться у повідомленні українського командування.

Наразі триває уточнення масштабів збитків та остаточних втрат особового складу ворога на всіх уражених об’єктах.

