Для тебе Війна в Україні

Удар по аеродрому “Борисоглєбськ”: ЗСУ знижують авіаційну загрозу РФ

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 05 Липня 2025, 09:50
Борисоглєбськ
Фото Генеральний штаб ЗСУ

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