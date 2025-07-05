Удар по аеродрому “Борисоглєбськ”: ЗСУ знижують авіаційну загрозу РФ

Коли українські Сили оборони успішно вражають ворожі склади, літаки чи системи запуску ракет — це не просто військове досягнення, а справжній акт захисту життя. Бо кожна знищена авіабомба, кожен знищений Су-34 — це мінус одна загроза для Харкова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Києва…

Коли наші воїни б’ють по джерелу зла — по аеродромах, складах, командних пунктах, — це означає, що ще один український будинок не буде зруйновано, ще одна дитина прокинеться вночі не від вибуху, а від маминого поцілунку.

Тому кожне повідомлення про ураження ворожого об’єкта — це не просто новина. Це маленька перемога, яку серцем відчуває кожен українець.

Уражено аеродром Борісоглєбськ: що відомо

5 липня Сили спеціальних операцій Збройних Сил України спільно з іншими складовими Сил оборони здійснили точковий удар по ворожому аеродрому “Борисоглєбськ“ у Воронезькій області РФ. Це один із ключових об’єктів противника, де базуються винищувачі Су-34, Су-35С та Су-30СМ — авіація, яка регулярно застосовується для ударів по українських містах та оборонних позиціях.

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За попередніми даними, внаслідок операції було знищено склад із керованими авіабомбами, а також уражено навчально-бойовий літак. Існують ознаки ураження й інших одиниць ворожої авіатехніки. Точні масштаби втрат російських військ уточнюються.

Це ураження стало черговим кроком у стратегії України зі зменшення бойових спроможностей російської авіації та порушення логістики завдання ударів по українській території.

Сили оборони продовжують реалізацію планових і високоточних дій, спрямованих на зрив планів агресора та наближення завершення війни.

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