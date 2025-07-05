Удар по аэродрому “Борисоглебск”: ВСУ снижают авиационную угрозу РФ

Когда украинские Силы обороны успешно поражают вражеские составы, самолеты или системы запуска ракет, это не просто военное достижение, а настоящий акт защиты жизни. Потому что каждая уничтоженная авиабомба, каждый уничтоженный Су-34 – это минус одна угроза для Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья, Киева…

Когда наши воины бьют по источнику зла — по аэродромам, составам, командным пунктам — это значит, что еще один украинский дом не будет разрушен, еще один ребенок проснется ночью не от взрыва, а от маминого поцелуя.

Поэтому каждое сообщение о поражении вражеского объекта – это не просто новость. Это маленькая победа, которую сердцем ощущает каждый украинец.

Поражён аэродром Борисоглебск: что известно

5 июля Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины совместно с другими составляющими Сил обороны совершили точечный удар по вражескому аэродрому “Борисоглебск” во Воронежской области РФ. Это один из ключевых объектов противника, где базируются истребители Су-34, Су-35С и Су-30СМ — авиация, регулярно применяемая для ударов по украинским городам и оборонным позициям.

Читать по теме Уничтожены четыре самолета Су-34: ВСУ прицельно ударили по аэродрому в России ВСУ доказывает военные аэродромы и самолеты в глубоком тылу врага абсолютно законной целью для Украины

По предварительным данным, в результате операции был уничтожен состав с управляемыми авиабомбами, а также поражен учебно-боевой самолет. Есть признаки поражения и других единиц вражеской авиатехники. Точные масштабы утрат российских войск уточняются.

Это поражение стало очередным шагом в стратегии Украины по уменьшению боевых возможностей российской авиации и нарушению логистики нанесения ударов по украинской территории.

Силы обороны продолжают реализацию плановых и высокоточных действий, направленных на срыв планов агрессора и завершение войны.

Ранее мы рассказывали, как украинские дроны вылетали из фур и уничтожили авиацию РФ.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.