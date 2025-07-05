Для тебя Война в Украине

Удар по аэродрому “Борисоглебск”: ВСУ снижают авиационную угрозу РФ

Ирина Скосар, выпускающий редактор сайта 05 июля 2025, 09:50
Борисоглебск
Фото Генеральный штаб ВСУ

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь