Паутина СБУ: как украинские дроны вылетали из фур и уничтожили авиацию РФ

1 июня 2025, когда весь мир поздравлял друг друга с первым днем ​​лета, украинцы радовались и поздравляли с воплощением успешной и одной из важнейших спецоперации СБУ за время российско-украинской войны. Благодаря использованию 117 дронов-камикадзе, Украина смогла уничтожить более 40 самолетов российской авиации!

Известно, что операция готовилась более полутора года самостоятельно Украиной.

Больше деталей о спецоперации и что рассказал президент Украины Владимир Зеленский — дальше в материале.

Операция СБУ Паутина: что известно

Днем 1 июня в России произошла серия ударов по меньшей мере по четырем аэродромам страны. В частности, известно об ударе по Оленье в Мурманской, Белой в Иркутской, Дягилево в Рязанской, Иваново в Ивановской областях РФ. Руководил воплощением операции глава СБУ Василий Малюк.

Основными средствами поражения были FPV-дроны: их запустили прямо из грузовиков, подъехавших к аэродромам. Агенты готовили спецоперацию прямо на территории России.

Операция была сложна с логистической стороны. Уже известно, что дроны завезли в Россию под крышей деревянных контейнеров, ввозимых в РФ грузовиками. Дистанционно крыши открыли в нужный момент, а коптеры смогли начать выполнять задания.

По словам Владимира Зеленского во время своего вечернего обращения к украинцам, результат операции абсолютно блестящий! Эту операцию Украина самостоятельно готовила год, шесть месяцев и девять дней.

— Самая дальнобойная наша операция. Наших людей, которые готовили операцию, вывели вовремя с российской территории. Конечно, не все можем сейчас рассказать, но эти украинские действия точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя и вполне справедливо — мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны.

Россия эту войну начала, Россия должна ее окончить. Слава Украине! — написал президент.

В вечернем обращении он также добавил, что “офис” операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей.

Паутина СБУ: как украинские дроны вылетали из фур и уничтожили авиацию РФ / 4 Фотографии

Фото: Владимир Зеленский

— Всего в операции было использовано 117 дронов. И соответствующее количество операторов дронов работало. Действовали наши люди на территории разных российских регионов — в трех часовых поясах. И их накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности — те, кто нам помогал, — отметил Зеленский.

В самом СБУ рассказали еще больше деталей проведения операции Паутина.

Известно, что ориентировочная стоимость потерь России в результате операции Паутина — $7 млрд. Поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.

О деталях спецоперации СБУ пообещало рассказать больше. Пока же обратились к классике украинской литературы, словам Лины Костенко.

— А вы думали, что Украина так просто? Украина — это супер. Украина — это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена самой высокой закалкой. В условиях современного мира ей нет цены.

Делаем все, чтобы выгнать врага из родной земли! Будем его бить на море, в воздухе и на земле. А если нужно — достанем и из-под земли, — добавили в СБУ.

Далее Украину и мир ждет саммит НАТО. Когда он состоится и в каком формате нас туда пригласили, рассказываем в другом материале.

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