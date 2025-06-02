Для тебя Война в Украине

Паутина СБУ: как украинские дроны вылетали из фур и уничтожили авиацию РФ

Виктория Мельник, журналист сайта 02 июня 2025, 09:15
малюк

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