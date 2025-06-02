Паутина СБУ: как украинские дроны вылетали из фур и уничтожили авиацию РФ

1 июня 2025, когда весь мир поздравлял друг друга с первым днем лета, украинцы радовались и поздравляли с воплощением успешной и одной из важнейших спецоперации СБУ за время российско-украинской войны. Благодаря использованию 117 дронов-камикадзе, Украина смогла уничтожить более 40 самолетов российской авиации! Известно, что операция готовилась более полутора года самостоятельно Украиной. Больше деталей о спецоперации и что рассказал президент Украины Владимир Зеленский — дальше в материале.Операция СБУ Паутина: что известно Днем 1 июня в России произошла серия ударов по меньшей мере по четырем аэродромам страны. В частности, известно об ударе по Оленье в Мурманской, Белой в Иркутской, Дягилево в Рязанской, Иваново в Ивановской областях РФ. Руководил воплощением операции глава СБУ Василий Малюк. Основными средствами поражения были FPV-дроны: их запустили прямо из грузовиков, подъехавших к аэродромам. Агенты готовили спецоперацию прямо на территории России. Операция была сложна с логистической стороны. Уже известно, что дроны завезли в Россию под крышей деревянных контейнеров, ввозимых в РФ грузовиками. Дистанционно крыши открыли в нужный момент, а коптеры смогли начать выполнять задания. По словам Владимира Зеленского во время своего вечернего обращения к украинцам, результат операции абсолютно блестящий! Эту операцию Украина самостоятельно готовила год, шесть месяцев и девять дней. — Самая дальнобойная наша операция. Наших людей, которые готовили операцию, вывели вовремя с российской территории. Конечно, не все можем сейчас рассказать, но эти украинские действия точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя и вполне справедливо — мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны. Россия эту войну начала, Россия должна ее окончить. Слава Украине! — написал президент. В вечернем обращении он также добавил, что “офис” операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей. Паутина СБУ: как украинские дроны вылетали из фур и уничтожили авиацию РФ / 4 Фотографии Фото: Владимир Зеленский — Всего в операции было использовано 117 дронов. И соответствующее количество операторов дронов работало. Действовали наши люди на территории разных российских регионов — в трех часовых поясах. И их накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности — те, кто нам помогал, — отметил Зеленский. Читать по теме Фронт. Главное: прилеты рядом с Москвой и 50 тысяч военных РФ под Сумами — новости этой недели Что произошло на фронте за эту неделю — собрали самую важную информацию. В самом СБУ рассказали еще больше деталей проведения операции Паутина. Известно, что ориентировочная стоимость потерь России в результате операции Паутина — $7 млрд. Поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. О деталях спецоперации СБУ пообещало рассказать больше. Пока же обратились к классике украинской литературы, словам Лины Костенко. — А вы думали, что Украина так просто? Украина — это супер. Украина — это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена самой высокой закалкой. В условиях современного мира ей нет цены. Делаем все, чтобы выгнать врага из родной земли! Будем его бить на море, в воздухе и на земле. А если нужно — достанем и из-под земли, — добавили в СБУ. Далее Украину и мир ждет саммит НАТО. Когда он состоится и в каком формате нас туда пригласили, рассказываем в другом материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Владимир Зеленский, Россия, СБУ Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter