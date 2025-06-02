Для тебе Війна в Україні

Павутина СБУ: як українські дрони вилітали з фур і знищили авіацію РФ

Вікторія Мельник, журналістка сайту 02 Червня 2025, 09:15
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