Павутина СБУ: як українські дрони вилітали з фур і знищили авіацію РФ

1 червня 2025 року, коли весь світ вітав одне одного з першим днем літа, українці раділи та вітали з втіленням успішної й однієї з найважливіших спецоперації СБУ за час російсько-української війни. Завдяки використанню 117 дронів-камікадзе, Україна змогла знищити понад 40 літаків російської авіації!

Відомо, що операція готувалася понад півтора року самостійно Україною.

Більше деталей про спецоперацію та що розповів про це президент України Володимир Зеленський, розповідаємо далі у матеріалі.

Операція СБУ Павутина: що відомо

Вдень 1 червня у Росії відбулася серія ударів по, щонайменше, чотирьох аеродромах країни. Зокрема, відомо про удар по Оленья в Мурманській, Біла в Іркутській, Дягілєво в Рязанській, Іваново в Іванівській областях РФ. Керував втіленням операції голова СБУ Василь Малюк.

Основними засобами ураження були FPV-дрони: їх запустили просто з вантажівок, які підʼїхали до аеродромів. Агенти готували спецоперацію безпосередньо на території Росії.

Операція була складною з логістичного боку. Уже відомо, що дрони завезли до Росії під дахом деревʼяних контейнерів, які завозилися у РФ вантажівками. Дистанційно дахи відкрили у потрібний момент, а коптери змогли почати виконувати завдання.

За словами Володимира Зеленського під час свого вечірнього звернення до українців, результат операції — абсолютно блискучий! Цю операцію Україна самостійно готувала рік, шість місяців та девʼять днів.

— Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території. Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо — ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни.

Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити. Слава Україні! — написав президент.

У вечірньому зверненні він також додав, що “офіс” операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей.

Павутина СБУ: як українські дрони вилітали з фур і знищили авіацію РФ / 4 Фотографії

Фото: Володимир Зеленський

— Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Діяли наші люди на території різних російських регіонів — у трьох часових поясах. І їх напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці — ті, хто нам допомагав, — зазначив Зеленський.

У самому СБУ розповіли ще більше деталей проведення операції Павутина.

Відомо, що орієнтовна вартість втрат Росії внаслідок операції Павутина — $7 млрд. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.

Про деталі спецоперації СБУ пообіцяло розповісти згодом більше. Наразі ж звернулися до класики української літератури, слів Ліни Костенко.

— А ви думали, що Україна так просто? Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

Робимо все, аби вигнати ворога з рідної землі! Будемо бити його на морі, в повітрі та на землі. А якщо треба — дістанемо і з-під землі, — додали від себе в СБУ.

Далі на Україну та світ чекає саміт НАТО. Коли він має відбутися та в якому форматі нас туди запросили, розповідаємо в іншому матеріалі.

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