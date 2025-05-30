Фронт. Головне: прильоти неподалік Москви і 50 тисяч військових РФ під Сумами — новини цього тижня

Цей тиждень був важким для наших оборонців. Російські окупанти продовжують масовані штурми та накопичують війська відразу на двох напрямках. Що потрібно знати?

Ми продовжуємо цикл публікацій Фронт. Головне і публікуємо короткий дайджест подій на фронті, які трапилися протягом тижня 26-30 травня 2025.

Найгарячіші ділянки

Покровський напрямок. Російські окупанти намагаються розвинути наступ і перекидають у бік Добропілля додаткові війська та техніку. На напрямку тривають постійні спроби ворога вклинитися у нашу оборону, зокрема у таких районах: Котлярівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове.

Окупанти завдають ударів з авіації по пунктах Довга Балка, Олександро-Калинове, Степанівка. Начальник відділення комунікацій 46-ї ОАЕМБр ДШВ ЗСУ Олександр Невідомий розповів, що росіяни накопичують війська для сильного удару.

Найбільше клопоту завдають ворожі дрони-камікадзе, що можуть залітати вже на 30-40 кілометрів.

Сумська область. Росіяни змогли закріпитися у Біловодах. Неподалік, у Локні, окупанти також накопичують війська для просування у Юнаківку. Крім усього, ворог планує наступ на Яблунівку, Володимирівку та Водолаги.

Просування росіян продовжуються, щодня ворог кидає більше зусиль на атаки Сумської області. У сірій зоні три населені пункти: Водолаги, Володимирівка, Костянтинівка. Росіяни ціляться на Юнаківку і Хотінь. Раніше ми повідомляли про захоплення чотирьох сіл Сумської області.

Крім усього, нещодавно росіяни завдали удару по полігону на Сумщині. Ворог добре бачить ситуацію в області, а тому може завдавати болючих ударів по нашому війську.

Речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що поблизу Сумщини ворог накопичив достатню кількість військ для широкомасштабної військової операції — понад 50 тисяч.

Новопавлівський напрямок. Російські штурми у напрямках сіл Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле не припинялися. Як наслідок — Вільне Поле потрапило в окупацію. Новопіль постійно зазнає авіаударів.

Представник відділення комунікацій 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський розповів Вадиму Карп’яку, що росіяни штурмують цілодобово — малими групами на мотоциклах та баггі. Найважча ситуація поблизу Костянтинополя.

Чи не щодня гинуть цивільні люди, адже окупанти б’ють навмання. Для логістики десантників бригади є значна загроза. Нині бійці шукають рішення, як вберегтися від атак російських дронів. Підтримати їх можна за посиланням.

Тактика ворога та особливі події

За даними DeepState за цей тиждень російські окупанти просунулися біля Рідкодуба, Тихого та Старої Миколаївки, у Біловодах, біля Кам’янки, Котлярівки, Яблунівки, у Малинівці, біля Новосілок, Водолагів, Локні.

Окупували росіяни Зелене Поле, Романівку, Троїцьке. Окупація Троїцького наблизила росіян до кордону з Дніпропетровщиною. Відстань — 2,6 км.

З особливих подій — у населеному пункті Зоря місцеві люди вийшли зустрічати російських окупантів з обіймами. Це сталося після того, як вороже військо майже зрівняло населений пункт із землею. Після цього одна з бригад Сил оборони України провела зачистку ворожого війська. Нині населений пункт є сірою зоною.

Росіяни намагаються утримувати темп наступу, який узяли після 9-10 травня. Найгарячішими на тижні були 23 та 24 травня, коли кількість атак перевалювала за 200. Окупанти не припиняють наступальну кампанію.

Удари по об’єктах на території Росії

За даними Генерального штабу, протягом цього тижня було завдано таких ударів по території Росії:

ЗСУ уразили об’єкти воєнно-промислового комплексу росіян. Зокрема 28 травня стало відомо про удар по АТ Кронштадт, у в місті Дубна, Московської області. У районі інтенсивно працювала російська ППО. Кронштадт спеціалізується на виготовленні безпілотних систем.

Тут, зокрема, виготовляються БпЛА Оріон, Іноходєц, Молнія, Гром, Терміт, Геліос, Сіріус, наземні комплекси управління.

У цьому ж населеному пункті був уражений завод Радуга, що виготовляє крилаті ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими росіяни завдають ударів по Україні.

Також був уражений АТ Ангстрем у Московській області, який займається мікроелектронікою. Ще ЗСУ атакували комбінат Дмитрівський в Іванівській області, який виробляє вибухівку та добавки до ракетного та авіаційного палива.

Втрати Росії у війні проти України

Загальна кількість атак на фронті



Раніше ми розповідали, чому росіяни зосередили сили у напрямку Костянтинівки.

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