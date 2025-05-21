Важко усвідомити: Росія знову вдарила по полігону — цього разу на Сумщині

Росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді у Сумській області. Російське Міноборони одразу заявили, що удар припав по табору підготовки українських військових, а ворожі військкори повідомили про атаку з ОТРК. Таку ж інформацію надала низка військових та блогерів. Згодом новину підтвердили в Національній гвардії. Удар по полігону в Шостці Сумської області: деталі Як зазначається в повідомленні Нацгвардії, в результаті удару, який стався під час проведення занять на стрільбищі військової частини, загинуло 6 військових, ще понад 10 дістали поранення.Командування та правоохоронні органи обіцяють надати жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки. Там додають, що ще раніше був розроблений алгоритм дій щодо поведінки в умовах загрози ударів з метою уникнення атак по скупченню особового складу. Нині за фактом трагедії проводять службове розслідування. Командира військової частини відсторонили від обов’язків, необхідну інформацію передано правоохоронним органам. Читати на тему ”Це трагедія”: у ЗСУ підтвердили удар Росії по полігону на Дніпропетровщині Що заявив Михайло Драпатий про розслідування і покарання винних? Тим часом російське Міноборони стверджує, що виявили біля Шостки табір підготовки 1 бригади спецпризначення Територіальної оборони ЗСУ. За їхньою версією, внаслідок удару Іскандером загинуло нібито до 70 військових, зокрема 20 інструкторів. Також уражено склад боєприпасів і 10 одиниць техніки. Ми також розповідали, що окупанти здійснюють прицільні удари по готелях, де перебувають іноземні журналісти. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Росія, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter