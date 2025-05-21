Важко усвідомити: Росія знову вдарила по полігону — цього разу на Сумщині

Як зазначається в повідомленні Нацгвардії, в результаті удару, який стався під час проведення занять на стрільбищі військової частини, загинуло 6 військових, ще понад 10 дістали поранення.

Командування та правоохоронні органи обіцяють надати жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки.

Там додають, що ще раніше був розроблений алгоритм дій щодо поведінки в умовах загрози ударів з метою уникнення атак по скупченню особового складу.

Нині за фактом трагедії проводять службове розслідування. Командира військової частини відсторонили від обов’язків, необхідну інформацію передано правоохоронним органам.

Тим часом російське Міноборони стверджує, що виявили біля Шостки табір підготовки 1 бригади спецпризначення Територіальної оборони ЗСУ.

За їхньою версією, внаслідок удару Іскандером загинуло нібито до 70 військових, зокрема 20 інструкторів. Також уражено склад боєприпасів і 10 одиниць техніки.

Ми також розповідали, що окупанти здійснюють прицільні удари по готелях, де перебувають іноземні журналісти.