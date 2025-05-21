Війна в Україні

Важко усвідомити: Росія знову вдарила по полігону — цього разу на Сумщині

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 21 Травня 2025, 09:42
Важко усвідомити: Росія знову вдарила по полігону — цього разу на Сумщині
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