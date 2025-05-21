Трудно осознать: Россия снова ударила по полигону — в этот раз в Сумской области

Россияне нанесли ракетный удар по Шосткинской громаде в Сумской области. Российское Минобороны сразу заявили, что удар пришелся по лагерю подготовки украинских военных, а вражеские военкоры сообщили об атаке с ОТРК.

Такую же информацию предоставил ряд военных и блогеров. Впоследствии новость подтвердили в Национальной гвардии.

Удар по полигону в Шостке Сумской области: детали

Как отмечается в сообщении Нацгвардии, в результате удара, который произошел во время проведения занятий на стрельбище воинской части, погибли 6 военных, еще более 10 получили ранения.

Командование и правоохранительные органы обещают дать жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки.

Там добавляют, что еще раньше был разработан алгоритм действий по поведению в условиях угрозы ударов во избежание атак по скоплению личного состава.

В настоящее время по факту трагедии проводятся служебное расследование. Командира воинской части отстранили от обязанностей, необходимая информация передана правоохранительным органам.

Между тем, российское Минобороны утверждает, что обнаружили возле Шостки лагерь подготовки 1 бригады спецназначения Территориальной обороны ВСУ.

По их версии, в результате удара Искандером погибли якобы до 70 военных, в том числе 20 инструкторов. Также поражен склад боеприпасов и 10 единиц техники.

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