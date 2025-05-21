Война в Украине

Трудно осознать: Россия снова ударила по полигону — в этот раз в Сумской области

Ирина Танасийчук, журналист сайта 21 мая 2025, 09:42
Трудно осознать: Россия снова ударила по полигону — в этот раз в Сумской области
Карта воздушных тревог онлайн
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Карта воздушных тревог Украины онлайн: интерактивная карта, где есть угроза обстрела

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