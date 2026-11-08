Стиль жизни

Без паники: что делать, если разбился градусник

Анна Голишевская, редактор сайта 08 ноября 2026, 15:30 2 мин.
что делать если разбился градусник
Фото Pexels

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