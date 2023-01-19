Без паники: что делать, если разбился градусник

Жидкий металл, который разлетается на маленькие шарики, когда термометр разбивается, — не что иное, как ртуть.

Эти шарики попадают в самые маленькие щели: в паркете, под плинтусами, и даже на подоконники. Их очень тяжело собрать, и в то же время они несут большую опасность для здоровья.

Что делать, если разбился градусник — читай в материале.

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Ошибки при собирании ртути

Во многих семьях шарики ртути пылесосят. Но этого категорически нельзя делать. Они плохо собираются таким методом, потому что имеют довольно большой вес.

Также этими элементами заражается пылесос. То есть когда после собирания ртути ты будешь пылесосить квартиру, то опять будешь заражать территорию.

Кроме того, нельзя подметать ртуть веником. Маленькие веточки на нем могут легко загнать шарики металла в щели. Мокрым полотенцем собирать ртуть тоже не рекомендуется, ведь она пристает к тряпке и распространяется по всему полу.

Что делать, если разбился градусник

В первую очередь проветри помещение. Для этого открой все двери и окна, а домочадцам лучше выйти на улицу. При уборке двери в другие комнаты должны быть закрыты. Надень на ноги бахилы, а на руки — перчатки. Также специалисты рекомендуют надевать медицинскую маску. Возьми бумажные полотенца или скотч и собирай шарики на бумагу. Также это можно делать кисточкой. Если шарики закатились под плинтус, нужно пособирать их скотчем. Все диваны в доме при этом нужно отодвинуть и пособирать ртуть во всех местах. Если ртуть собралась в плохо освещенном месте, присвети фонариком. После того как соберешь все шарики, поставь их в стакан с водой. Если есть дома марганцовка — добавь ее, чтобы ртуть не испарялась. Пол после этого нужно вымыть с хлоркой. Разведи бутылку вещества на ведро воды. Проветри квартиру.

Куда можно сдать ртуть

Если хочешь сдать ртуть на утилизацию, звони в местное ДСНС, или по телефону 101.

Если живешь в Киеве, позвони на номер 430-37-13 (Коммунальная аварийно-спасательная служба). Также лучше замени ртутный градусник на электронный или безртутный, чтобы такие ситуации больше не происходили.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать при взрыве на АЭС и как йод спасает от радиации.