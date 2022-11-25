Экономия

Термобелье, одеяло и грелка: как согреться без отопления

Анна Голишевская, редактор сайта 25 ноября 2022, 13:30
Немає світла і тепла
Фото: Unsplash

Больше новостей
Реакція світу на масові атаки росіян на українську інфраструктуру
Победы Украины на дипломатическом фронте: Кулеба о международных решениях и осуждении России
прихована деперсія
Депрессия, о которой ты не знаешь: как обнаружить скрытую форму
День Святого Миколая
Чтобы все были довольны: идеи подарков на Святого Николая
Як освітити кімнату без світла і що найкраще для цього використати
Сидишь в темноте? Чем осветить комнату — простые и уютные способы
Смотреть больше

Материалы по теме

Як освітити кімнату без світла і що найкраще для цього використати
Сидишь в темноте? Чем осветить комнату — простые и уютные способы
Як підготуватись до кількаденного блекауту
Пережить блэкаут без стресса: как украинцам подготовиться к худшему сценарию
Котел
Быстро и без нервов: как запустить котел без электричества
Якими дровами опалювати будинок та які з них краще тримають тепло
Чтобы было меньше дыма, а больше тепла — как выбрать дрова, чтобы топить печь

Видео
0:11:56
Реакція світу на масові атаки росіян на українську інфраструктуру

Победы Украины на дипломатическом фронте: Кулеба о международных решениях и осуждении России
0:12:21
Коли дадуть світло в Києві — виконавчий директор ДТЕК
В Киеве свет будут давать на два – три часа: что происходит с энергосистемой сейчас
0:12:27
Коли повернуться планові графіки відключень світла
Худший этап энергосистема уже прошла — глава Укрэнерго о возобновлении электропитания в Украине
Втрати Росії
430 за вчера: сколько военных потеряла РФ в Украине
0:05:30
Як підготуватись до кількаденного блекауту
Пережить блэкаут без стресса: как украинцам подготовиться к худшему сценарию
Карта боевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 25 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Київ: ситуація з електро- та водопостачанням сьогодні, 24 листопада
Киев после блэкаута: когда включат воду и свет в столице, а также как курсирует общественный транспорт
Обмін полоненими 24 листопада: 50 військових повернули з полону в Україну
От нацгвардейцев до терробороновцев — кого вернули во время обмена пленными 24 ноября
Операция без света. Киев
“Радуйтесь, россияне, у нас на операционном столе — ребенок, а в больнице полностью исчез свет”: медицинская реальность во время блекаута
Втрати росії
310 только за сутки! Сколько военных потеряла РФ в Украине
Больше видео
прихована деперсія
Читать дальше
Депрессия, о которой ты не знаешь: как обнаружить скрытую форму
Кеш-грант від Карітас-Київ: хто та як може отримати допомогу
Читать дальше
Поддержка ВПЛ не заканчивается: кто и как может получить гранты от Каритас-Киев

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь