Термобелье, одеяло и грелка: как согреться без отопления

Многие эксперты говорили о том, что зима будет сложной, еще летом. Тогда мы еще не догадывались, насколько нелегко будет обходиться без света, интернета, воды, тепла и связи.
И если в рабочее время можно поехать поработать в кафе или коворкинг, то как согреваться и не заболеть, когда дома — ледниковый период?
Как согреться без отопления — читай в материале.
Если ты замерзаешь в кровати, можно повесить на стену теплый ковер. Он поможет утеплить помещение. Если у тебя их несколько, постели еще и на пол.
Если в квартире много комнат и людей, лучше всем быть в одной части дома.
Если в квартире много комнат и людей, лучше всем быть в одной части дома.
Так будет намного теплее пережить эту зиму. Всегда закрывай двери и следи за тем, чтобы другие жители не создавали сквозняк.
После того как ты утеплил(-а) жилплощадь, нужно заняться поиском источника тепла. Для этого возьми много больших свечей и разложи по всей комнате.
Это способ не совсем дешевый, ведь свечки быстро нужно менять на новые.
Это способ не совсем дешевый, ведь свечки быстро нужно менять на новые.
Зато с ними у тебя всегда будет тепло и свет. Если есть возможность запастись туристическими спиртовками, то возьми их побольше.
Жидкий или сухой спирт можно поджигать в старой посуде и греться.
Жидкий или сухой спирт можно поджигать в старой посуде и греться.
Только есть одно но — время от времени нужно проветривать квартиру, чтобы было достаточно кислорода.
Пока во многих магазинах есть скидки на Черную пятницу, выбери несколько теплых одеял. Они точно не будут лишними в наше время.
Многие туристы знают, что одеяло за некоторыми параметрами выигрывает спальнику. Ведь качественные одеяла намного теплее их.
Многие туристы знают, что одеяло за некоторыми параметрами выигрывает спальнику. Ведь качественные одеяла намного теплее их.
Спальник в квартирных условиях не нужен. Если есть кровать, которая делает прослойку между тобой и землей, возьми несколько одеял, укутайся и грейся.
Прекрасные и незаменимые помощники этой зимой — это грелки и газовые горелки.
На них можно готовить еду, подогревать чай или кипятить воду для приема лекарств от простуды.
На них можно готовить еду, подогревать чай или кипятить воду для приема лекарств от простуды.
На горелках можно греть воду и заливать ее в грелки или пустые бутылки. Так ты сможешь брать их и греться в кровати.
Этой зимой не стоит думать только о том, чтобы одежда была стильной.
В сильные морозы большинству будет все равно, какой марки у тебя куртка или джинсы.
В сильные морозы большинству будет все равно, какой марки у тебя куртка или джинсы.
Составь список теплых вещей, которые необходимо купить на холодные зимние дни.
Например:
До того как почти во всех квартирах начали ставить пластиковые окна, каждую осень украинцы утепляли окна самыми разными способами: от скотча до ватных клубочков.
Через оконные и дверные щели на самом деле теряется достаточно много тепла.
Через оконные и дверные щели на самом деле теряется достаточно много тепла.
Проверь, не пропускают ли они тепло у тебя дома. Если проблема все же есть, утепли их с помощью скотча или герметика.
Ранее мы рассказывали, как подготовиться к зиме 2022–2023.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!