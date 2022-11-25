Термобелье, одеяло и грелка: как согреться без отопления

Многие эксперты говорили о том, что зима будет сложной, еще летом. Тогда мы еще не догадывались, насколько нелегко будет обходиться без света, интернета, воды, тепла и связи.

И если в рабочее время можно поехать поработать в кафе или коворкинг, то как согреваться и не заболеть, когда дома — ледниковый период?

Как согреться без отопления — читай в материале.

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Как согреться без отопления: доставай ковер

Если ты замерзаешь в кровати, можно повесить на стену теплый ковер. Он поможет утеплить помещение. Если у тебя их несколько, постели еще и на пол.

Если в квартире много комнат и людей, лучше всем быть в одной части дома.

Так будет намного теплее пережить эту зиму. Всегда закрывай двери и следи за тем, чтобы другие жители не создавали сквозняк.

Как согреться без отопления: запасайся свечами и спиртовками

После того как ты утеплил(-а) жилплощадь, нужно заняться поиском источника тепла. Для этого возьми много больших свечей и разложи по всей комнате.

Это способ не совсем дешевый, ведь свечки быстро нужно менять на новые.

Зато с ними у тебя всегда будет тепло и свет. Если есть возможность запастись туристическими спиртовками, то возьми их побольше.

Жидкий или сухой спирт можно поджигать в старой посуде и греться.

Только есть одно но — время от времени нужно проветривать квартиру, чтобы было достаточно кислорода.

Как согреться без отопления: запасайся одеялами

Пока во многих магазинах есть скидки на Черную пятницу, выбери несколько теплых одеял. Они точно не будут лишними в наше время.

Многие туристы знают, что одеяло за некоторыми параметрами выигрывает спальнику. Ведь качественные одеяла намного теплее их.

Спальник в квартирных условиях не нужен. Если есть кровать, которая делает прослойку между тобой и землей, возьми несколько одеял, укутайся и грейся.

Как согреться без отопления: поможет химическая грелка и газовая горелка

Прекрасные и незаменимые помощники этой зимой — это грелки и газовые горелки.

На них можно готовить еду, подогревать чай или кипятить воду для приема лекарств от простуды.

На горелках можно греть воду и заливать ее в грелки или пустые бутылки. Так ты сможешь брать их и греться в кровати.

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Как согреться без отопления: запасись теплой одеждой

Этой зимой не стоит думать только о том, чтобы одежда была стильной.

В сильные морозы большинству будет все равно, какой марки у тебя куртка или джинсы.

Составь список теплых вещей, которые необходимо купить на холодные зимние дни.

Например:

колготки или подштанники;

теплые носки;

удобную домашнюю обувь;

угги или другие зимние сапоги;

термобелье;

теплый спортивный костюм с капюшоном;

несколько шапок и шарфов;

пуховик с капюшоном;

шерстяные кофты.

Как согреться без отопления: утепли дверные щели и окна

До того как почти во всех квартирах начали ставить пластиковые окна, каждую осень украинцы утепляли окна самыми разными способами: от скотча до ватных клубочков.

Через оконные и дверные щели на самом деле теряется достаточно много тепла.

Проверь, не пропускают ли они тепло у тебя дома. Если проблема все же есть, утепли их с помощью скотча или герметика.

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