Как получить пенсионное удостоверение личности с инвалидностью в 2026: рассказываем подробно

Пенсионное удостоверение удостоверяет личность человека, который имеет право на социальные льготы по инвалидности. Оформить его можно разными способами. Как это сделать и как получить пенсионное удостоверение личности с инвалидностью — рассказываем в материале.
Что нужно для оформления пенсионного удостоверения в 2026 году
Понадобится предоставить о себе полную информацию, включая медицинские данные о заболевании и группе инвалидности, ведь в документе будет указано:
- фамилия, имя и отчество лица;
- дата рождения, пол;
- номер лицевого счета;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта.
Также в пенсионном удостоверении личности с инвалидностью содержатся следующие данные:
- группа и подгруппа инвалидности;
- причина инвалидности (например, общее заболевание, инвалидность с детства, трудовое увечье, профессиональное заболевание, последствия войны, инвалидность армии, статус ликвидатора или пострадавшего от аварии на ЧАЭС, инвалидность вследствие Революции Достоинства);
- нозологическая форма заболевания, в частности нарушение слуха, зрения или опорно-двигательного аппарата (например, лицо с инвалидностью подгруппы Б І группы/общее заболевание по зрению);
- срок, на который установлена инвалидность.
Пенсионное удостоверение оформляется на имя лица, которому назначена пенсия. Если пенсию получает несовершеннолетнее, недееспособное лицо или лицо с ограниченной гражданской дееспособностью, в удостоверении дополнительно указываются фамилия, имя и отчество его законного представителя.
Какие виды пенсионных удостоверений можно получить в Украине
В соответствии с действующим законодательством, пенсионные удостоверения могут изготавливаться в нескольких видах:
- бумажное пенсионное удостоверение — оформляется по существующему образцу, срок действия не ограничен, за исключением назначения пенсии на определенный срок;
- электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ) — имеет функции платежной карты и содержит электронную информацию о владельце, срок действия определяет банк, не может превышать 3-х лет.
- Е-пенсионное удостоверение — формируется исключительно в электронном виде через Дію, не печатается и не имеет вид карточки.
По желанию пенсионера он может выбрать и получить любой вариант удостоверения.
Внутренне перемещенным лицам, получающим пенсию, выдаются платежные карты, одновременно выполняющие функцию пенсионного удостоверения.
Как получить пенсионное удостоверение личности с инвалидностью в отделении ПФУ
Удостоверение личности с инвалидностью оформляют и бесплатно выдают лично получателю социальной помощи в сервисном центре ПФУ.
Для получения пенсионного удостоверения лицам с инвалидностью необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины и предоставить необходимые сведения о себе.
Стоит быть готовым подать следующие документы:
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (оригинал и копию) или серию и номер паспорта (для лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от регистрационного номера и имеют соответствующую отметку в паспорте);
- паспорт (оригинал и копию);
- фото 3*4 лица с инвалидностью;
- фото 3*4 ребенка и фото 3*4 одного из родителей, который получает помощь (для оформления документов на ребенка с инвалидностью).
Как получить пенсионное удостоверение личности с инвалидностью на веб-портале электронных услуг ПФУ
Чтобы оформить пенсионное удостоверение онлайн, нужно войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и подать заявку на его изготовление.
Далее следует заполнить все необходимые разделы, указать нужную информацию, загрузить скан-копии паспорта и идентификационного номера, подписать заявку электронной подписью и добавить фотографии.
Срок изготовления пенсионного удостоверения личности с инвалидностью
Удостоверение изготавливается и предоставляется в день обращения за его получением, но не позднее чем через 30 рабочих дней.
Если нет возможности получить удостоверение по инвалидности лично, его должны доставить по месту жительства.
Ранее мы рассказывали о группах инвалидности в Украине — какие существуют и кто может получить.
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