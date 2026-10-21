Стиль жизни

Как получить пенсионное удостоверение личности с инвалидностью в 2026: рассказываем подробно

Ольга Петухова, редактор сайта 21 октября 2026, 13:30 4 мин.
Как получить пенсионное удостоверение по инвалидности 2026
Фото Pexels

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