Как получить пенсионное удостоверение личности с инвалидностью в 2026: рассказываем подробно

Пенсионное удостоверение удостоверяет личность человека, который имеет право на социальные льготы по инвалидности. Оформить его можно разными способами. Как это сделать и как получить пенсионное удостоверение личности с инвалидностью — рассказываем в материале.

Что нужно для оформления пенсионного удостоверения в 2026 году

Понадобится предоставить о себе полную информацию, включая медицинские данные о заболевании и группе инвалидности, ведь в документе будет указано:

фамилия, имя и отчество лица;

дата рождения, пол;

номер лицевого счета;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта.

Также в пенсионном удостоверении личности с инвалидностью содержатся следующие данные:

группа и подгруппа инвалидности;

причина инвалидности (например, общее заболевание, инвалидность с детства, трудовое увечье, профессиональное заболевание, последствия войны, инвалидность армии, статус ликвидатора или пострадавшего от аварии на ЧАЭС, инвалидность вследствие Революции Достоинства);

нозологическая форма заболевания, в частности нарушение слуха, зрения или опорно-двигательного аппарата (например, лицо с инвалидностью подгруппы Б І группы/общее заболевание по зрению);

срок, на который установлена инвалидность.

Пенсионное удостоверение оформляется на имя лица, которому назначена пенсия. Если пенсию получает несовершеннолетнее, недееспособное лицо или лицо с ограниченной гражданской дееспособностью, в удостоверении дополнительно указываются фамилия, имя и отчество его законного представителя.

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Какие виды пенсионных удостоверений можно получить в Украине

В соответствии с действующим законодательством, пенсионные удостоверения могут изготавливаться в нескольких видах:

бумажное пенсионное удостоверение — оформляется по существующему образцу, срок действия не ограничен, за исключением назначения пенсии на определенный срок;

— оформляется по существующему образцу, срок действия не ограничен, за исключением назначения пенсии на определенный срок; электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ) — имеет функции платежной карты и содержит электронную информацию о владельце, срок действия определяет банк, не может превышать 3-х лет.

(ЭПУ) — имеет функции платежной карты и содержит электронную информацию о владельце, срок действия определяет банк, не может превышать 3-х лет. Е-пенсионное удостоверение — формируется исключительно в электронном виде через Дію, не печатается и не имеет вид карточки.

По желанию пенсионера он может выбрать и получить любой вариант удостоверения.

Внутренне перемещенным лицам, получающим пенсию, выдаются платежные карты, одновременно выполняющие функцию пенсионного удостоверения.

Как получить пенсионное удостоверение личности с инвалидностью в отделении ПФУ

Удостоверение личности с инвалидностью оформляют и бесплатно выдают лично получателю социальной помощи в сервисном центре ПФУ.

Для получения пенсионного удостоверения лицам с инвалидностью необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины и предоставить необходимые сведения о себе.

Стоит быть готовым подать следующие документы:

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (оригинал и копию) или серию и номер паспорта (для лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от регистрационного номера и имеют соответствующую отметку в паспорте);

паспорт (оригинал и копию);

фото 3*4 лица с инвалидностью;

фото 3*4 ребенка и фото 3*4 одного из родителей, который получает помощь (для оформления документов на ребенка с инвалидностью).

Как получить пенсионное удостоверение личности с инвалидностью на веб-портале электронных услуг ПФУ

Чтобы оформить пенсионное удостоверение онлайн, нужно войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и подать заявку на его изготовление.

Далее следует заполнить все необходимые разделы, указать нужную информацию, загрузить скан-копии паспорта и идентификационного номера, подписать заявку электронной подписью и добавить фотографии.

Срок изготовления пенсионного удостоверения личности с инвалидностью

Удостоверение изготавливается и предоставляется в день обращения за его получением, но не позднее чем через 30 рабочих дней.

Если нет возможности получить удостоверение по инвалидности лично, его должны доставить по месту жительства.

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