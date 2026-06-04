Социальные выплаты для людей с инвалидностью с детства 2026: размеры помощи и порядок оформления

В Украине в 2026 году продолжает действовать комплексная система государственной социальной поддержки граждан из незащищенных категорий, в частности, лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Согласно законодательству, если у человека с инвалидностью с детства нет необходимого страхового стажа для оформления стандартной трудовой (страховой) пенсии по линии ПФУ, государство гарантирует ему право на назначение ежемесячной социальной помощи через органы социальной защиты населения.

Читай в материале какие социальные выплаты для людей с инвалидностью с детства предусмотрены и как подать документы на денежную помощь.

Социальные выплаты для людей с инвалидностью с детства: размер пособия

Базой для расчета этих выплат выступает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, зафиксированного в 2026 году на уровне 2595 гривен.

Государственная социальная помощь назначается на весь период, определенный в справке медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или в медицинском заключении ребенка. Фиксированные размеры базовой помощи без учета надбавок в 2026 году составляют:

Лицам с инвалидностью с детства I группы — 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных, что составляет 2595,00 грн в месяц;

Лицам с инвалидностью с детства II группы — 80% от указанного минимума, что составляет 2076,00 грн;

Лицам с инвалидностью с детства III группы — 60% от базового норматива, что составляет 1557,00 грн;

Детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет — 70% прожиточного минимума, что составляет 1816,50 грн.

Кроме базовой социальной выплаты, законодательство предусматривает начисление специальной ежемесячной надбавки по уходу.

Читать по теме Выплаты ВПЛ с 1 июня 2026: кто может получить социальную помощь и какую сумму Кто может рассчитывать на ежемесячное зачисление средств?

Получать такую ​​доплату имеют право:

лица с инвалидностью с детства I группы,

дети с инвалидностью,

а также одинокие лица с инвалидностью II или III группы, которые по официальному заключению врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) нуждаются в постоянном постороннем попечении и не имеют трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать.

Для лиц с I группой инвалидности и одиноких родителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, эта надбавка назначается автоматически независимо от факта работы или обучения.

Для других категорий смотрителей (родителей, опекунов, усыновителей) надбавка по уходу за ребенком назначается при условии, что они фактически не работают, не служат и не учатся на дневной форме.

Начисление также возможно для лиц, находящихся в официальном декретном отпуске или отпуске без сохранения зарплаты, если ребенку назначен домашний уход за справкой ЛКК.

Размеры ежемесячных надбавок по уходу в 2026 году распределены по степени тяжести заболевания:

Лица с инвалидностью с детства I группы подгруппы А — 200% минимума для нетрудоспособных (5190,00 грн);

Лица с инвалидностью с детства I группы подгруппы Б — 100% прожиточного минимума (2595,00 грн);

Одинокому лицу с инвалидностью II или III группы, нуждающимся в уходе за заключением ЛКК — 75% минимума (1946,25 грн);

На ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет — 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста (5634,00 грн);

На других детей с инвалидностью (не подгруппы А) в возрасте до 18 лет — доплата составляет 50% от прожиточного минимума, установленного для детей соответствующей возрастной категории.

Важно то, что люди с инвалидностью с детства и несовершеннолетние дети с инвалидностью имеют законное право на одновременное получение двух видов выплат: государственной социальной помощи и страховой пенсии в связи с потерей кормильца (в случае смерти одного из родителей).

Как оформить социальные выплаты на человека с инвалидностью с детства

Для оформления социальной пенсии и надбавок гражданам необходимо обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины, Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или отправить электронное заявление через официальный вебпортал электронных услуг ПФУ.

В стандартный пакет документов входят:

заявление установленного образца,

паспорт

идентификационный код заявителя,

свидетельство о рождении ребенка (при необходимости),

официальное заключение МСЭК или ЛКК об установлении инвалидности

право на доходы.

В случае недееспособности лица дополнительно подается копия решения суда о назначении опекуна, а для одиноких лиц II-III групп заявление с подтверждением отсутствия трудоспособных родственников.

Ранее мы писали, что пенсии с 1 июля 2026 могут вырасти — читай в материале, на сколько правительство планирует повысить выплаты.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!