Соціальні виплати для людей з інвалідністю з дитинства 2026: розміри допомоги та порядок оформлення

В Україні у 2026 році продовжує діяти комплексна система державної соціальної підтримки громадян із незахищених категорій, зокрема осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю віком до 18 років.

Згідно із законодавством, якщо людина з інвалідністю з дитинства не має необхідного страхового стажу для оформлення стандартної трудової (страхової) пенсії по лінії ПФУ, держава гарантує їй право на призначення щомісячної соціальної допомоги через органи соціального захисту населення.

Читай в матеріалі, які соціальні виплати для людей з інвалідністю з дитинства передбачені та як подати документи на грошову допомогу.

Соціальні виплати для людей з інвалідністю з дитинства: розмір допомоги

Базою для розрахунку цих виплат виступає прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, що у 2026 році зафіксований на рівні 2595 гривень.

Державна соціальна допомога призначається на весь період, визначений у довідці медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або у медичному висновку дитини. Фіксовані розміри базової допомоги без урахування надбавок у 2026 році становлять:

Особам з інвалідністю з дитинства I групи — 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних, що дорівнює 2595,00 грн на місяць;

Особам з інвалідністю з дитинства II групи — 80% від зазначеного мінімуму, що становить 2076,00 грн;

Особам з інвалідністю з дитинства III групи — 60% від базового нормативу, що дорівнює 1557,00 грн;

Дітям з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму, що становить 1816,50 грн.

Окрім базової соціальної виплати, законодавство передбачає нарахування спеціальної щомісячної надбавки на догляд.

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Отримувати таку доплату мають право:

особи з інвалідністю з дитинства I групи,

діти з інвалідністю,

а також одинокі особи з інвалідністю II або III групи, які за офіційним висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребують постійного стороннього піклування та не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати.

Для осіб з I групою інвалідності та одиноких батьків, які виховують дитину з інвалідністю, ця надбавка призначається автоматично, незалежно від факту роботи чи навчання.

Натомість для інших категорій доглядачів (батьків, опікунів, усиновителів) надбавка на догляд за дитиною призначається за умови, що вони фактично не працюють, не служать і не навчаються на денній формі.

Нарахування також можливе для осіб, які перебувають в офіційній декретній відпустці або відпустці без збереження зарплати, якщо дитині призначено домашній догляд за довідкою ЛКК.

Розміри щомісячних надбавок на догляд у 2026 році розподілені за ступенем важкості захворювання:

Особі з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А — 200% мінімуму для непрацездатних (5190,00 грн);

Особі з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б — 100% прожиткового мінімуму (2595,00 грн);

Одинокій особі з інвалідністю II або III групи, що потребує догляду за висновком ЛКК — 75% мінімуму (1946,25 грн);

На дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років — 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (5634,00 грн);

На інших дітей з інвалідністю (не підгрупи А) віком до 18 років — доплата становить 50% від прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідної вікової категорії.

Важливим є те, що люди з інвалідністю з дитинства та неповнолітні діти з інвалідністю мають законне право на одночасне отримання двох видів виплат: державної соціальної допомоги та страхової пенсії у зв’язку з втратою годувальника (у разі смерті одного з батьків).

Як оформити соціальні виплати на людину з інвалідністю з дитинства

Для оформлення соціальної пенсії та надбавок громадянам необхідно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України, Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або надіслати електронну заяву через офіційний вебпортал електронних послуг ПФУ.

До стандартного пакета документів входять:

заява встановленого зразка,

паспорт

ідентифікаційний код заявника,

свідоцтво про народження дитини (за потреби),

офіційний висновок МСЕК або ЛКК про встановлення інвалідності,

декларація про доходи.

У разі недієздатності особи додатково подається копія рішення суду про призначення опікуна, а для одиноких осіб II-III груп — заява із підтвердженням відсутності працездатних родичів.

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