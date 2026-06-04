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Соціальні виплати для людей з інвалідністю з дитинства 2026: розміри допомоги та порядок оформлення

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 04 Червня 2026, 15:00 4 хв.
оціальні виплати 2026 інвалідам з дитинства
Фото Pexels

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