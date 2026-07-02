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Ветерани, які втратили зір, можуть отримати до 95 тис. грн: як подати заяву

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Липня 2026, 13:00 2 хв.
Ветерани та ветеранки, які втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 000 грн
Фото Pexels

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