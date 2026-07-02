Ветерани, які втратили зір, можуть отримати до 95 тис. грн: як подати заяву

Відсьогодні в Україні офіційно стартує прийом заяв на нову програму підтримки захисників та захисниць. Ветерани, які через поранення повністю або частково втратили зір, можуть розраховувати на цільову виплату в розмірі до 95 000 гривень.

Про початок ініціативи повідомила Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, основна мета проєкту — допомогти воїнам повернути собі побутову автономність та зробити їхні домівки максимально комфортними.

На що можна витратити кошти

Ця програма фінансується Червоним Хрестом, а гроші надходитимуть на спеціальні рахунки ветеранів у період з 1 серпня по 30 жовтня 2026 року. Витратити їх можна на конкретні речі, які спрощують щоденне життя в умовах втрати зору.

На вибір передбачено 26 видів техніки та гаджетів. Зокрема: спеціальні смартфони із функцією

озвучування всього, що відбувається на екрані;

адаптивна побутова техніка, якою зручно користуватися наосліп;

сучасні навігаційні системи для кращого орієнтування у просторі.

Читати на тему Стерті суглоби й зіпсований зір: чому ветерани самі шукають лікування Чому лікарі не знають про проблеми ветеранів після фронту?

Як подати заяву

Процес подачі документів зробили максимально гнучким, щоб кожен міг обрати зручний формат. Ветерани або їхні довірені особи можуть звертатися до структурних підрозділів з питань ветеранської політики за місцем реєстрації.

Подати пакет документів можна декількома способами:

1. Особисто або через уповноваженого представника;

2. Надіслати документи поштою;

3. Скористатися онлайн-формою.

Важливо: ветерани, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), можуть подавати заяви за адресою фактичного проживання.

Держава разом із міжнародними партнерами продовжує шукати механізми, щоб адаптація наших героїв до цивільного життя була не просто словами, а реальною технічною та фінансовою підтримкою.

Також читай, як ветеран на Хмельниччині відродив занедбану ферму з руїн.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!