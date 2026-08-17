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Викрутили руку: у Польщі напали на українських дітей через мову

Марина Слизовська 17 Серпня 2026, 11:40 2 хв.
Напад на українців у Польщі
Фото Pexels

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