Викрутили руку: у Польщі напали на українських дітей через мову

У Польщі в місті Бидгощ чоловік та жінка напали на двох українських дітей через спілкування українською мовою.

Про це у неділю, 16 серпня, повідомило Генеральне консульство України в Гданську.

Напад на українських дітей у Бидгощі: що відомо

Напад на українських дітей у польському Бидгощі стався 14 серпня у парку біля залізничного вокзалу міста. Як зазначили у генконсульстві, постраждалі діти є братом та сестрою, дівчині — 14 років, а хлопчику — 12. Вони стали жертвами агресії з боку дорослих через те, що спілкувалися між собою українською мовою.

​— Нападники (чоловік і жінка з маленькою собачкою) вдалися не лише до нецензурної лайки та погроз розправою на ґрунті національної нетерпимості, але й до фізичного насилля. Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин, — поінформували консули.

Зазначається, що Генеральне консульство України в Гданську тримає справу на особливому контролі, а консули перебувають на постійному зв’язку з матір’ю постраждалих дітей, їй надали всю необхідну консульсько-правову підтримку.

Також було подано заяву за фактом нападу, правоохоронці розшукують нападників. Фізичному здоров’ю дітей нічого не загрожує, однак вони перенесли сильний емоційний стрес, додали у дипломатичній установі.

​Наразі ведеться пошук свідків цього інциденту, за наявності будь-якої інформації про нападників, у генконсульстві просять невідкладно звернутися до поліції. Також ​питання протидії нетерпимості та забезпечення безпеки українців мають обговорити під час запланованої в Консульстві зустрічі з керівництвом Поморського воєводства, мерами польських міст та комендантами поліції.

Останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України.

Раніше ми повідомляли про те, що 26 липня у Вроцлаві кілька чоловіків напали на українську пару біля супермаркету. Ймовірна причина — український акцент жінки та чоловіка. Пізніше місцева поліція затримала двох підозрюваних у нападі чоловіків.

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