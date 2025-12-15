Поляки побили українця у трамваї: вимагали “залишити їхніх жінок”

Один із членів міської ради Познані став свідком побиття українця двома громадянами Польщі. Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook — деталі інциденту читай у матеріалі.

Поляки побили українця, коли почули українську, та вимагали залишити жінок

Анджей Прендке, який опублікував відео в мережі, говорить, що нападники почули розмову українською, після чого почали вимагати в українця залишити їхніх жінок.

Як повідомляє TNV24, після цього поляки повалили на землю чоловіка та почали його бити ногами. Жінка, що була поруч та намагалась його захистити, також постраждала.

Однак навіть після усних попереджень від пасажирів трамвая та їхніх намагань втрутитися у ситуацію один з нападників сказав:

Ви повинні бути на нашому боці, ми робимо це для вас.

Член ради після інциденту пропонував постраждалій парі допомогу з поліцією та збором додаткових свідків, однак вони відмовилися. Незважаючи на це, нападників відшукали — обом чоловікам по 27 років, один з них був із Познані, інший — з передмістя.

На жаль, такі речі все ще трапляються, і це жахливо, — зазначив Прендке.

Станом на зараз нападники перебувають під вартою, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

