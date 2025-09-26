Намагався роздягнути на кладовищі: у Києві затримали жорстокого нападника

Ніколи не знаєш, хто їде поруч із тобою у транспорті чи йде за спиною у парку… У Києві судитимуть 60-річного чоловіка, який вчинив напади на жінок.

Більше про інциденти та яке покарання чекає на обвинуваченого, розповідаємо далі у матеріалі.

Судитимуть за зґвалтування і розбій

У Київській міській прокуратурі повідомили про майбутній суд над уродженцем Черкащини, який у липні 2025 року вийшов із вʼязниці і вже скоїв напади на двох жінок у столиці.

— У Шевченківському районі обвинувачений напав на 26-річну жінку на Лук’янівському кладовищі, повалив її на землю та намагався роздягнути. Погрожуючи канцелярським ножем, нападник забрав прикраси та гроші.

Постраждала просила її не чіпати, сказавши, що вагітна, тож чоловік одразу втік.

За деякий час до цього обвинувачений в іншому районі Києва, погрожуючи ножем, зґвалтував, а потім забрав прикраси й гроші у 20-річної дівчини, — йдеться у повідомленні правоохоронних органів.

Відомо, що за цими двома фактами обвинуваченому інкримінують вчинення насильницьких дій сексуального характеру та розбійний напад, а також йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187 КК України, а саме у зґвалтуванні та розбійному нападі.

З повідомлення прокуратури також стає очевидним, що чоловік у 2014 році вже був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство з корисливих мотивів, грабіж та розбійний напад.

Зараз обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Небезпека може чекати тебе навіть у людних місцях. Зокрема, у громадському транспорті: якщо щодо тебе вчинили протиправні дії, торкалися без твого дозволу — ось, що потрібно робити.

