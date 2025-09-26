Пытался раздеть на кладбище: в Киеве задержали жестокого нападающего

Никогда не знаешь, кто едет рядом с тобой в транспорте или идет за спиной в парке… В Киеве будут судить 60-летнего мужчину, совершившего нападения на женщин.

Больше об инцидентах и ​​какое наказание ждет обвиняемого, рассказываем дальше в материале.

Будут судить за изнасилование и разбой

В Киевской городской прокуратуре сообщили о предстоящем суде над уроженцем Черкасской области, который в июле 2025 года вышел из тюрьмы и уже совершил нападения на двух женщин в столице.

— В Шевченковском районе обвиняемый напал на 26-летнюю женщину на Лукьяновском кладбище, повалил ее на землю и пытался раздеть. Угрожая канцелярским ножом, нападающий забрал украшения и деньги.

Пострадавшая просила ее не трогать, сказав, что беременна, поэтому мужчина сразу убежал.

За некоторое время до этого обвиняемый в другом районе Киева, угрожая ножом, изнасиловал, а затем забрал украшения и деньги у 20-летней девушки, — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Известно, что по этим двум фактам обвиняемому инкриминируется совершение насильственных действий сексуального характера и разбойное нападение, а также ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187 УК Украины, а именно в изнасиловании и разбойном нападении.

Из сообщения прокуратуры также становится очевидным, что мужчина в 2014 году уже был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство по корыстным мотивам, грабежу и разбойному нападению.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Опасность может ждать тебя даже в людных местах. В частности, в общественном транспорте: если в отношении тебя совершили противоправные действия, трогали без твоего разрешения — вот что нужно делать.

