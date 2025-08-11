Участница 11 сезона шоу Холостяк Александра Миколюк сообщила, что в воскресенье, 10 августа, ее чуть не изнасиловал неизвестный мужчина. Это произошло посреди дня в Одессе.

Как рассказывает девушка, около 12:00 она гуляла в парке у дома со своей собакой. Сразу после этого Александра двинулась вниз по склону, ведущему домой. Поскольку дорога была узкой, она решила пропустить шедшего напротив мужчину.

— Он прошел и стал за моей спиной. Я разговаривала с другом по телефону, поздравляла с днем рождения. Вдруг прямо за моей спиной послышалось дыхание, и голос: “Я тебя сейчас вы**у, моя красавица любимая…”

Александра Миколюк о попытке изнасилования в Одессе

Сразу после этого Александра вернулась и увидела, что мужчина снял штаны и начал мастурбировать. Она направила на него телефон, делая вид, что вроде бы моментально начала снимать.

Он отвернулся, но я сказала: “Чтобы я тебя здесь больше не видела! Убирайся!” В ту же минуту он начал бежать на меня со словами: “Ну все, с**, я тебя сейчас вы *** и убью!”

— Я побежала вниз, с криком упала, покатилась со склона… Мне было настолько страшно, что я, понимая, что, возможно, сломала руку и очень сильно ударилась головой, из которой начала течь кровь, все равно посмотрела на гору, чтобы убедиться, не бежит ли он за мной.

Падение девушки увидели люди, начавшие бежать на помощь. Соседи облили ее холодной водой, вызвали скорую и полицию.

— Я так боялась, что он бежит за мной … Видео, которые вы видите сняты уже под успокоительным, — добавила Александра.

Она отметила, что много слышала о домашнем насилии и сочувствовала жертвам. Но никогда не думала, что столкнется с насилием один на один, посреди улицы.

Александра Миколюк добавила описание мужчины, пытавшегося совершить преступление: 35-40 лет, с лишним весом, черные волосы “под ежик”, гладко выбритый. Он был одет в серую футболку, серые шорты и шлепанцы, при себе имел пакет. Событие произошло на Французском бульваре, 85/5.

— Друзья, будьте бдительны! Даже если вы гуляете по знакомому маршруту возле дома, опасность рядом. Мужчины, берегите своих женщин, не позволяйте им гулять наедине. Купите перцовый баллончик, научитесь, как им пользоваться, — советует девушка.

Также Александр подчеркивает важность соблюдения дистанции. В случае опасности нужно громко кричать — это привлекает внимание и может отпугнуть нападающего.

— Цельтесь в уязвимые места — глаза, нос, горло, пах. Это дает время убежать. Запоминайте приметы: одежду, рост, особенности лица. Это поможет полиции. Фиксируйте на видео или аудио, если есть возможность, это доказательство.

В настоящее время она уже подала заявление, а полиция составила протокол по факту нападения. Сразу после распространения деталей об инциденте многие обвинили девушку в слишком ярком виде, который и спровоцировал нападение.

Что бы вы чувствовали, если бы случившееся со мной сегодня случилось бы с вами, и вы бы увидели это (отрицательные комментарии — ред.)? Что мало вам, и вы шл**ка, — заявила она в Stories.

Также она записала отдельное видео, где подчеркнула, что ни прическа, ни маникюр или другие элементы не являются основанием для нападения мужчин.

— Когда она что-то позволяет себе в этой жизни, какой-то маникюр, прическу или платье, она это делает для того, чтобы с ней что-то плохое произошло?

Вы признаете, что вам комфортнее закрывать свои глаза на преступления, совершаемые в мире, чем смотреть в лицо преступнику и говорить ему, что это неправильно.

— Или понимать, когда вас насилуют, принуждают к чему-то плохому, что это неправильно. То есть когда вас будут убивать, насиловать, вы что, будете говорить спасибо?

