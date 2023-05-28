Твоя безопасность

Не молчи и действуй уверенно! Что делать, если муж поднимает на тебя руку

Анастасия Грубрина, редактор сайта 28 мая 2023, 19:00
Що робити, якщо чоловік піднімає руку — дії покроково
Фото: Unsplash

Больше новостей
Місто Оріхів
Орехов — как город-призрак! Благодаря титаническому труду волонтеров у людей есть жизнь и надежда
Військовий із Бахмута
“Думал, что уже никогда не увижу сына…” Истории защитников, вернувшихся из Бахмута
Не молчи и действуй уверенно! Что делать, если муж поднимает на тебя руку
Чем смыть автозагар в домашних условиях: 10 простых способов
як часто поливати полуницю
Здесь тоже существуют правила? Как часто нужно поливать клубнику, чтобы урожай был щедрым
Смотреть больше

Материалы по теме

транспортний огляд
Понравится не всем! Как изменилась процедура техосмотра авто в Украине — объяснение МВД
Усього 4 роки за вбивство 5-річного Кирила Тлявова п'яним екс-поліцейським: коментарі юриста
Когда мы увидим справедливые наказания? За убийство мальчика преступник получил четыре года лишения свободы
На скільки років видають посвідчення водія в Україні
Временные и постоянные: на сколько лет выдают водительские права в Украине
Швидкі кредити онлайн: в чому небезпека та як захистити себе
Легко брать, трудно отдавать: в чем опасность быстрых кредитов, на чем они зарабатывают и как защитить свои права

Видео
0:03:33
Місто Оріхів

Орехов — как город-призрак! Благодаря титаническому труду волонтеров у людей есть жизнь и надежда
0:03:04
Військовий із Бахмута
“Думал, что уже никогда не увижу сына…” Истории защитников, вернувшихся из Бахмута
Карта бойових дій в Україні
Самая масштабная атака Шахедами и перегруппировка окупантов: карта боевых действий в Украине 28 мая в режиме онлайн
0:03:17
Онлайн методичка
Волонтером может стать каждый! В Одессе создали методичку волонтера, которая работает онлайн
0:03:12
Село Дачне, Одеська область
Село Дачное поражает несокрушимостью! Вместо разрушенной школы обустроили социальный уголок
0:03:15
Бізнес у місті Хотин
В самые темные времена Хотин протянул бизнесу руку помощи
0:04:55
трирічна Надійка
Наша маленькая украиночка: как трехлетняя Надя собирает не только просмотры на видео, но и средства для ВСУ
карта бойових дій
Невыполнения приказов командиров и дезертирство россиян: карта боевых действий в Украине 27 мая в режиме онлайн
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безопасность конструкции энергоблоков и последствия возможной аварии — учёная о постройке Запорожской АЭС и новые данные ГУР
0:05:14
Харківський фізико-технічний інститут: наслідки обстрілів росіян
В шаге от катастрофы: как оккупанты обстреливают уникальную ядерную установку в Харькове
Больше видео
вспомогательные репродуктивные технологии
Читать дальше
Делаем все, чтобы забеременеть, но не получается. Рассказываем о вспомогательных репродуктивных технологиях: виды, показания и цена

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь