Не молчи и действуй уверенно! Что делать, если муж поднимает на тебя руку

Наша жизнь непредсказуема, поэтому даже когда-то любимый человек может поднять на тебя руку. Даже если это произошло только один раз, ты должна действовать уверенно и не прощать. Потому что где раз, там и следующие. Читай в нашем материале пошаговую инструкцию, что делать, если муж поднимает руку на тебя.

Что делать, если муж поднимает руку — действия пошагово

К сожалению, большинство случаев домашнего насилия умалчиваются, потому что женщины боятся статуса жертвы, огласки, а как следствие — еще большего насилия. Однако ты должна заботиться о себе, своем эмоциональном и физическом состоянии.

Если произошло худшее — нужно срочно собирать вещи и переезжать от домашнего насильника. Поживи у родителей, родных или друзей. Если пойти не к кому, в Украине есть специальные приюты для жертв домашнего насилия. Там можно жить, получать психологическую, медицинскую, социальную и юридическую помощь.

Право на устройство в такое убежище имеют совершеннолетние лица независимо от пола, несовершеннолетние лица в зарегистрированном браке, а также дети с родителями или заменяющим их лицом.

Тебе нужно поделиться этим с самыми близкими и психологом. Изменить ситуацию или мужа не получится. Обратись в полицию, а также к правозащитникам. Насильника нужно привлечь к ответственности.

Привлечь мужа к ответственности можно по статье 126.1 УКУ.

— Домашнее насилие — то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении супругов, бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, что приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройствам здоровья, утрате трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшению качества жизни потерпевшего лица.

По статье, наказать насильника могут общественными работами сроком от 150 до 240 часов, арестом сроком до шести месяцев, ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком до двух лет.

Куда обратиться жертвам домашнего насилия

На практике иногда все выглядит по-другому. В полиции могут не довести дело до суда, то есть замять его. Но это не тот случай, когда можно сдаться. Ты должна зафиксировать факты избиения, собрать доказательства.

Найми адвоката, который будет помогать тебе судиться. Создай исковое заявление и передай его в суд. Если муж тебе угрожает, зафиксируй это — сделай скрины сообщений или запись звонков. Это поможет в суде.

Также потребуй предписание, в котором запретят обидчику приближаться к тебе.

Можно обратиться в организации по противодействию домашнему насилию. Например, к таким:

Разорви круг. Горячая линия 15-47. Национальная горячая линия по противодействию насилию и защите прав ребенка 0 800 500 335 или 116 123 с мобильного. 0800-500-202 — горячая линия Национальной полиции Украины.

Самое главное помни, что в насилии всегда виноват тот, кто его совершил.

Раньше мы рассказывали о неочевидных проявлениях домашнего насилия.

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