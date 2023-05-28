Не мовчи і дій упевнено! Що робити, якщо чоловік піднімає на тебе руку

Наше життя непередбачуване, тому навіть колись кохана людина може почати піднімати на тебе руку. Якщо це сталося лише один раз, ти маєш діяти впевнено та не пробачати. Бо де один раз — там і наступні. Читай у нашому матеріалі покрокову інструкцію, що робити, якщо чоловік піднімає руку на тебе.

Що робити, якщо чоловік піднімає руку — дії покроково

На жаль, більшість випадків домашнього насилля замовчуються, бо жінки бояться статусу жертви, розголосу, а як наслідок — ще більшого насилля. Однак ти маєш дбати про себе, свій емоційний та фізичний стан.

Якщо сталося найгірше — потрібно терміново збирати речі й переїжджати від домашнього насильника. Поживи в батьків, рідних чи друзів. Якщо піти немає до кого, в Україні є спеціальні притулки для жертв домашнього насильства. Там можна жити, отримувати психологічну, медичну, соціальну та юридичну допомогу.

Право на влаштування в такий притулок мають повнолітні особи незалежно від статі, неповнолітні особи в зареєстрованому шлюбі, а також діти з батьками або особою, що їх замінює.

Тобі потрібно поділитися цим з найближчими та психологом. Змінити ситуацію чи чоловіка не вийде. Звернися до поліції, а також правозахисників. Насильника потрібно притягнути до відповідальності.

Притягнути чоловіка до відповідальності можна за статтею 126.1 ККУ.

Домашнє насильство — умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи.

За статтею, покарати насильника можуть громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, арештом на строк до шести місяців, обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до двох років.

Куди звернутися жертвам домашнього насильства

На практиці інколи все має інший вигляд. У поліції можуть не довести справу до суду, тобто зам’яти її. Але це не той випадок, коли можна здатися. Ти маєш зафіксувати факти побиття, зібрати докази.

Найми адвоката, який допомагатиме тобі судитися. Створи позовну заяву та передай її до суду.

Якщо чоловік тобі погрожує, зафіксуй це — зроби скрин повідомлень чи запис дзвінків. Це допоможе в суді. Також вимагай припис, у якому заборонять кривднику наближатися до тебе.

Можна звернутися до організацій з протидії домашнього насильства. Наприклад, до таких:

Розірви коло. Гаряча лінія 15-47. Національна гаряча лінія з питань протидії насильству та захисту прав дитини 0 800 500 335 або 116 123 з мобільного. 0800-500-202 — гаряча лінія Національної поліції України.

Найголовніше пам’ятай, що в насильстві завжди винен той, хто його вчинив.

Раніше ми розповідали про неочевидні прояви домашнього насильства.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!