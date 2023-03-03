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Домашнє насилля не скінчилося, про нього просто менше говорять. Як працює гаряча лінія під час війни

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 03 Березня 2023, 19:00
гаряча лінія при домашньому насиллі
Фото: Pexels

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