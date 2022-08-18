Не терпи, не мовчи! Неочевидні прояви домашнього насилля

Домашнє насилля має багато облич. Воно може бути цілком явним і очевидним для інших — побої, крик. Але є й неочевидні прояви аб’юзу, які часто не сприймаються або не розпізнаються жертвою свого партнера.

Сьогодні ми розглянемо всі типи насилля й неочевидні сигнали нездорових стосунків, а також усталені міфи та вирази, якими виправдовують дії тирана.

Знання — це сила, що допоможе вийти з нездорових стосунків і жити щасливо, адже твої права захищені Стамбульською конвенцією, яку вже ратифікували в Україні.

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Неочевидні види насилля

Насильство — це не тільки про побої. Є багато інших аспектів, які часто лишаються непоміченими.

Зокрема, психологічне насилля вважається одним із найбільш поширених та небезпечних проявів, коли партнер стирає твої кордони та знищує самооцінку. Існує ще сексуальне та економічне насильство.

Останнє є однією з головних причин замовчування та прийняття фізичного насилля. А починається все під егідою турботи: партнер наполягає, що потреби працювати чи навчатися немає.

Та щойно встановлено фінансову перевагу й узгоджено роль годувальника, з’являється тотальний контроль, вимоги звітувати про всі використані кошти та приниження.

Б’є — отже, любить?

Фізичне насилля — один із найочевидніших проявів того, що це нездорові стосунки, від яких треба тікати. Та багато хто живе з ілюзіями, що це такий прояв любові або ж так живуть усі.

Насильство однієї людини щодо іншої — це не норма, а протиправні дії, яким немає виправдання.

Шукаючи пояснення насильству, багато жертв роками не звертаються по допомогу, що погіршує ситуацію та може мати важкі психологічні наслідки.

Життя в постійному страху і стресі призводить до:

втрати впевненості;

формування низької самооцінки;

фізичних та психологічних захворювань.

У шлюбі не буває сексуального насильства?

Ще й як буває! Багато людей, які страждають від сексуального насилля вдома, можуть навіть не усвідомлювати, що є жертвами ситуації.

Тиран може використовувати такі психологічні трюки, як почуття провини, маніпулювання почуттям боргу та обов’язку, тиск на жалість, погрози піти або зрадити тощо.

Тому між подружжям або парою приховані форми сексуального насилля трапляються частіше, ніж можна уявити.

Сексуальне насильство — це злочин, якому немає місця у стосунках між людьми, і не важливо, одружені вони чи ні.

Щоб цього уникнути, треба завжди пам’ятати, що:

статеві контакти мають відбуватися за згодою обох партнерів, бути прийнятними та бажаними для обох; якщо статевий контакт відбувається з примусу, в небажаній формі, партнер залякує, принижує чи ображає, — це насильство і треба захищати свої права та кордони.

Тепер пройдімося по міфічних упереджених виразах, які з покоління в покоління виправдовують тиранію в родині або дозволяють закривати на неї очі.

Домашнє насильство існує лише в неблагополучних сім’ях

Таке твердження є досить популярною думкою, якою жертви виправдовують своїх тиранів.

Насправді ж домашнє насильство не має соціальних меж. Його можна зустріти у стосунках усіх соціальних верств, незалежно від рівня освіти, доходів, релігійних поглядів та виховання.

Якщо твій партнер зневажає тебе, маніпулює, принижує, змушує робити те, чого ти не хочеш, б’є та лає, то це очевидний прояв нездорових тиранічних стосунків. І тут не важливо, який статус і дохід має партнер.

А як же діти? Треба терпіти заради них

Багато жертв тиранічних стосунків продовжують терпіти домашнє насилля лише тому, що хочуть повної родини для своїх дітей, бояться нашкодити їм розлученням тощо.

Однак діти, які ростуть у повній сім’ї і бачать домашнє насилля, страждають набагато більше, ніж ті, хто зростає з одним із люблячих батьків у гармонійних стосунках та спокої.

Діти, які є свідками насильства між батьками чи близькими родичами, навіть якщо фізично уникають його, страждають душевно. Це негативно впливає на їхній емоційний стан, взаємини з однолітками, навчання.

Тому розлучення з тираном — це не тільки спосіб відстояти себе. Це можливість дати дитині безпечне середовище і показати їй, що такі стосунки не є нормальними й не варто боятися їх припиняти.

А якщо насилля відбувається не вдома, а на роботі? Раніше ми розповіли, що таке харасмент та куди звертатися.

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