Помер Олександр Вєня Венедчук — комік із команди Ветерани космічних військ

Український гумор зазнав болючої втрати — 13 жовтня 2026 року помер комік Олександр Венедчук, відомий глядачам під псевдонімом Веня. Про смерть артиста повідомили його колеги з команди Ветерани космічних військ в Instagram. Причину смерті наразі не розголошують.

Помер Олександр Венедчук: що відомо про коміка

Олександр Венедчук здобув популярність завдяки виступам у складі гумористичної команди Ветерани космічних військ. Разом із Владом Кураном та Артемом Дамницьким він брав участь у телевізійному проєкті Ліга сміху.

Справжнім проривом для команди став п’ятий сезон шоу, у якому гумористи здобули перемогу під керівництвом актора Станіслава Боклана.

Згодом учасники команди продовжили розвивати власні розважальні проєкти в інтернеті. На YouTube вони публікували шоу Вікторина та Еліас, а також започаткували Музичну передачу. Завдяки цьому коміки змогли розширити свою аудиторію та залишатися популярними серед прихильників українського гумору.

Що відомо про хворобу Олександра Венедчука

На початку 2025 року під час знімань шоу Еліас Олександру Венедчуку стало зле. Медики діагностували в коміка крововилив у мозок, після чого йому провели екстрену операцію.

Через проблеми зі здоров’ям артист на тривалий час відійшов від знімань і зосередився на відновленні. Венедчук переніс кілька операцій та проходив реабілітацію. І 13 жовтня 2026 року стало відомо про смерть коміка. Водночас обставини його смерті та точну причину наразі не повідомляли.

Колеги та шанувальники згадують Олександра Венедчука як учасника команди, яка зробила вагомий внесок у розвиток сучасного українського гумору. Інформацію про прощання з артистом його друзі обіцяють оприлюднити додатково.

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