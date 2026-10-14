Стиль життя Шоу-біз

Помер Олександр Вєня Венедчук — комік із команди Ветерани космічних військ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Жовтня 2026, 13:00 2 хв.
Смерть Олександра Венедчука: що відомо про коміка та його хвороб
Фото Instagram

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