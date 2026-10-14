Помер Олександр Веня Венедчук — комік із команди Ветерані космічних військ

Украинский юмор понес тяжелую утрату — 13 октября 2026 года умер комик Александр Венедчук, известный зрителям под псевдонимом Веня. О смерти артиста сообщили его коллеги из команды Ветераны космических войск в Instagram. Причину смерти пока не разглашают.

Умер Александр Венедчук: что известно о комике

Александр Венедчук получил популярность благодаря выступлениям в составе юмористической команды Ветераны космических войск. Вместе с Владом Кураном и Артемом Дамницким он участвовал в телевизионном проекте Лига смеха.

Настоящим прорывом для команды стал пятый сезон шоу, в котором юмористы одержали победу под руководством актёра Станислава Боклана.

Позже участники команды продолжили развивать собственные развлекательные проекты в интернете. На YouTube они публиковали шоу Викторина и Элиас, а также запустили Музыкальную передачу. Благодаря этому комики смогли расширить свою аудиторию и оставаться популярными среди поклонников украинского юмора.

Что известно о болезни Александра Венедчука

В начале 2025 года во время съемок шоу Элиас Александру Венедчуку стало плохо. Медики диагностировали у комика кровоизлияние в мозг, после чего ему провели экстренную операцию.

Из-за проблем со здоровьем артист на длительное время отошел от съемок и сосредоточился на восстановлении. Венедчук перенес несколько операций и проходил реабилитацию. И 13 октября 2026 года стало известно о смерти комика. При этом обстоятельства его смерти и точную причину пока не сообщали.

Коллеги и поклонники вспоминают Александра Венедчука как участника команды, которая внесла значительный вклад в развитие современного украинского юмора. Информацию о прощании с артистом его друзья обещают опубликовать дополнительно.

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