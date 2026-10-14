Стиль жизни Шоу-биз

Помер Олександр Веня Венедчук — комік із команди Ветерані космічних військ

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 октября 2026, 13:00 2 мин.
Смерть Александра Венедчука: что известно о комике и его болезнях
Фото Instagram

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь