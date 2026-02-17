Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет: ушел из жизни звезда фильма Крестный отец

Мировой кинематограф потерял одного из своих последних титанов. В возрасте 95 лет ушел из жизни выдающийся американский актер, лауреат премии «Оскар» Роберт Дюваль. Его талант подарил зрителям незабываемые образы, ставшие фундаментом современного Голливуда. О трагическом известии сообщило издание CNN, ссылаясь на официальное заявление семьи артиста.

Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет: что известно о последних минутах легенды

Многих поклонников шокировала новость о том, что Роберт Дюваль умер. Как сообщило PR-агентство актера от имени его супруги Лусианы, сердце художника остановилось в воскресенье. Он умер мирно в своем доме в Миддлбурге, штат Вирджиния.

Официальная Роберт Дюваль причина смерти не была детализирована в медицинских терминах, однако близкие подчеркнули, что смерть была естественной и спокойной.

Размышляя о том, почему умер Роберт Дюваль, стоит понимать, что актер находился в почтенном возрасте. Семья решила не проводить публичную церемонию прощания, вместо этого призвала почтить память Роберта просмотром его картин или прогулкой на природе, которую он так любил.

Что случилось с Робертом Дювалем: путь от армии до мировой славы

Вопрос о том, что случилось с Робертом Дювалем и какой была его жизненная история, возвращает нас в 1931 год, когда он родился в семье будущего адмирала Уильяма Говарда Дюваля. Имея корни, ведущие к генералу Роберту Ли, Дюваль всегда воплощал на экране сдержанную силу и достоинство.

Прежде чем покорить Голливуд, он прошел службу в армии США (1953–1954). После демобилизации началось его обучение в знаменитой школе Neighborhood Playhouse в Нью-Йорке. Интересно, что во время учебы он подрабатывал на почте вместе с такими же тогдашними новичками — Джином Хэкменом и Дастином Хоффманом. Даже тогда никто не знал, от чего умер Роберт Дюваль спустя много десятилетий, но все видели в нем будущую звезду.

Роберт Дюваль: фильмы и сериалы, ставшие классикой

Если вспоминать творческий путь, то Роберт Дюваль выбирал свои роли в фильмах очень придирчиво. Его дебютом на большом экране стала роль Бу Рэдли в легендарной драме «Убить пересмешника» (1962). Но настоящий взрыв популярности произошел позже.

Самые известные роли Роберта Дюваля в фильмах:

Крестный отец — роль Тома Хейгена, за которую он получил номинацию на Оскар;

Апокалипсис сегодня — образ полковника Килгора и легендарная фраза о запахе напалма по утрам;

Нежное милосердие — за эту роль актер наконец-то получил заветную статуэтку Оскар.

За свою многолетнюю карьеру он оставил после себя наследие, которое будет вдохновлять не одно поколение. Дюваль был не просто актером, он был символом целой эпохи Нового Голливуда.

Теперь ты знаешь, при каких обстоятельствах ушел из жизни выдающийся артист Роберт Дюваль

