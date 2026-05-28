Посольство США в Киеве работает в штатном режиме — подробности

Утром 28 мая 2026 года, прибыв на неофициальную встречу министров иностранных дел стран ЕС в Лимассоле (Кипр), Кая Каллас во время общения с журналистами прокомментировала недавний российский ультиматум и угрозы Кремля систематически атаковать украинскую столицу.

Она резко осудила действия Москвы, назвав их проявлением терроризма и попыткой посеять страх в обществе, а также отметила мужество иностранных дипломатов, продолжающих выполнять свои обязанности.

Европейская чиновница заявила, что почти все дипломатические представительства остались в Киеве, кроме одного, добавив, что США якобы ушли. Подробности инцидента и о том, действительно ли посольство США покинуло столицу — читайте в материале.

Работает ли посольство США в Украине

Киев и посольство Соединенных Штатов отреагировали на распространение ложных слухов в течение нескольких часов. Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии прессе четко заявил, что информация о выезде посольства США не соответствует действительности.

Почти одновременно с официальным опровержением выступило и само посольство США в Украине, опубликовав заявление, где подчеркнуло, что учреждение работает в штатном режиме, никаких изменений в графике и формате деятельности нет, а какие-либо сообщения о противоположном являются фейковыми.

В сообщении подчеркнули, что безопасность и защита граждан США остаются самым высоким приоритетом для Государственного департамента, регулярно пересматривающего состояние безопасности в Киеве, а также напомнили о действующем предостережении для своих граждан не путешествовать в Украину.

Читать по теме Обращение к Трампу и Конгрессу: Зеленский направил США письмо относительно нехватки ПВО Глава государства направил США письмо о критической нехватке ПВО.

Европейская сторона признала ошибку: на веб-сайте дипломатической службы Евросоюза текст выступления Каи Каллас оперативно обновили, убрав любые упоминания о выезде американцев и добавив примечание с поправкой реального дипломатического присутствия в Киеве.

Со своей стороны советник Президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал ситуацию с комментированием слов европейской коллеги в целом странной, отметив, что разъяснение таких заявлений является компетенцией самих иностранных ведомств.

Он предположил, что глава европейской дипломатии могла некорректно интерпретировать события несколькодневной давности, а именно ситуацию в ночь перед масштабными российскими обстрелами 24 мая, когда американские дипломаты временно покидали столицу из соображений безопасности.

Ранее мы писали, как состоялась встреча Трампа и Си Цзиньпина 2026 – о чем говорили лидеры мировых государств.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!